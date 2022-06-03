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    Sony: Akıllı telefonlar, DSLR kameraları geçecek

    Sony CEO'su, akıllı telefon kameraların çok yakında DSLR kameraları bile geçeceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2022 - 13:07
    • Güncelleme : 03.06.2022 - 13:13
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    Sony: Akıllı telefonlar, DSLR kameraları geçecek

    Son yıllarda, akıllı telefon kamera teknolojileri oldukça gelişti. Özellikle büyük markaların amiral gemisi telefonları, kamera konusunda bazı fotoğraf makinesi modelleriyle yarışır hale geldi.

    Akıllı telefon sektörünün artan popülerliği, dünya çapında fotoğraf makinesi pazarını da oldukça etkiledi. Özellikle Canon ve Nikon gibi devler, son yıllarda satışlardan pek de memnun değil.

    Sony: Telefonlar, DSLR kameraları geçecek

    Sony Semiconductor Solutions Başkanı ve CEO'su Terusi Shimizu, akıllı telefon kameralarının, 2024'te DSLR kameralardan daha iyi fotoğraflar çekeceğini söyledi.

    Akıllı telefon kamera sensörlerinin boyutlarının giderek büyüdüğünü göz önüne alırsak, Sony CEO'sunun haklı çıkma payının oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz.

    Sony: Akıllı telefonlar, DSLR kameraları geçecek #1


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