Sony, birçok ülkede PlayStation 5 fiyatlarına zam yaptı

Sony, birçok ülkede PlayStation 5 fiyatlarına zam yaptı

Sony, Avrupa dahil dünyanın pek çok bölgesinde yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in fiyatlarına zam yaptığını duyurdu.

Satışa çıktığı ilk günden tükenen ve karaborsada yüksek fiyatlarla satışa çıkarılan PlayStation 5, oldukça iyi satış rakamları elde etmesine rağmen son zamanlarda çip kriziyle boğuşuyor.

Geçtiğimiz aylarda dolar kurunun sert yükselmesi nedeniyle ülkemizde satılan birçok elektronik ürüne ciddi zamlar gelmişti.

Dolardaki artışa rağmen, uzun süredir PlayStation 5 fiyatına zam yapmayan şirket, ülkemizdeki ilk zammını geçtiğimiz mart ayında yapmış ve PlayStation 5'in Türkiye fiyatı 7 bin 500 TL'den 12 bin TL'ye yükselmişti.

Dünya genelinde PS5'e zam

Sony, Avrupa dahil dünyanın pek çok bölgesinde yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in fiyatlarına zam yaptığını açıkladı.



Sony tarafından paylaşılan açıklamalara göre PlayStation 5’in Birleşik Krallık fiyatı yüzde 6, Çin’de yüzde 9,30, Kanada’da yüzde 3 ve Japonya’da ise yüzde 21 oranında arttı.

Sony, Türkiye'nin bağlı olduğu Avrupa pazarında ise fiyatları yüzde 10 oranında artırdı.

PS5 Türkiye fiyatları nasıl etkilenecek

PlayStation 5’e Avrupa pazarında gelen zamla birlikte konsolun Digital Edition modelinin fiyatı 399,99 eurodan 449,99 euroya; Ultra HD Blu-ray modeli ise 499,99 eurodan 549,99 euroya yükseldi.

Ancak yapılan zam, ülkemizdeki fiyatlara aynı oranda yansımayabilir. Çünkü Türkiye'de PS5 Sony tarafından değil, tedarikçiler tarafından ithal ediliyor.

Bu nedenle PlayStation 5'in yeni fiyatını Türkiye’deki tedarikçiler ve satıcılar belirleyecek.

Öte yandan, ülkemizde aylardır karaborsada olan PlayStation 5'i mevcut satış fiyatıyla (12 bin TL) bulmak imkansız.

Şu anda oyun konsolu, birçok alışveriş sitesinde 15 bin lira civarında satışa sunuluyor. Ancak bu satışların hiçbiri, Sony'nin resmi fiyatına uymuyor.

Bu nedenle, yapılan zammın ardından ülkemizdeki PS5 fiyatları 18 bin TL seviyesine kadar dayanabilir.