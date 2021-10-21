Sony bu kez iddialı: En iyi kameraya sahip telefon geliyor

Sony bu kez iddialı: En iyi kameraya sahip telefon geliyor

Sony, günler sonra yapacağı Xperia tanıtımından önce oldukça iddialı açıklamalar yaptı. Şirket, telefonun en iyi kameraya sahip olacağını söylüyor.

Pazar araştırma şirketi Strategy Analytics verilerine göre, akıllı telefon görüntü sensörü pazarında 2021'in ilk yarısında lider olan Sony, her ne kadar Samsung'a fark atsa da konu çözünürlük olduğunda biraz geride kalıyor.

Bu nedenle, son zamanlarda piyasaya sürülen birçok akıllı telefonda genellikle Samsung'un ürettiği sensörler tercih ediliyor.

SONY İDDİALI: EN İYİ KAMERAYA SAHİP TELEFONU TANITACAĞIZ

Sony önümüzdeki hafta yeni bir Xperia akıllı telefon tanıtımı yapacak. Lansmanın odağında ise profesyonel fotoğrafçılık ve video yer alacak. Sony, bu modelde şimdiye kadarki en iyi akıllı telefon kamerasının olacağını söylüyor.

Öte yandan, yeni Xperia modelinin üzerinde fotoğraf ve video çekimi için bir de deklanşör tuşunun olacağı söyleniyor.

26 Ekim'de tanıtılacak Sony Xperia modelinin hangi özelliklere sahip olacağı bilinmiyor. Yeni model, her ne kadar Sony'nin tabiriyle "en iyi kameraya" sahip olsa da amiral gemisi bir telefon karşımıza çıkmayabilir.

Yeni Sony Xperia modeli hakkında daha fazla bilgi için, 28 Ekim'de düzenlenecek etkinliği beklememiz gerekiyor.