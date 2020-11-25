Sony: Bütün PlayStation 5 stokları tükendi

Sony PlayStation patronu Jim Ryan, tek bir PlayStation 5'in bile kalmadığını ve tüm stokların tükendiğini açıkladı.

Sony'nin 11 Haziran'da düzenlediği etkinlikte ilk defa karşımıza çıkan PlayStation 5, 19 Kasım itibarıyla ülkemizdeki oyunseverlerle buluşmuştu.

Satışa çıktığı ilk günden tükenen ve karaborsada yüksek fiyatlarla satışa çıkarılan oyun konsolu, dünya genelinde de stok problemleri yaşıyor.

Dünyanın her yerinde tükenen stoklar nedeniyle PlayStation patronu Jim Ryan açıklama yapmak zorunda kaldı.

TEK BİR PS5 BİLE KALMADI

Şu anda stok sorununun devam ettiğini ve bir tane bile PlayStation 5 konsolunun kalmadığını belirten Jim Ryan, "Piyasadaki tüm PS5 stokları tükendi, şu anda zamanımı bu yüksek talebe cevap verebilmek için harcıyorum." dedi.

Talebi karşılamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Jim Ryan, stok sorununun bir süre daha devam edeceğinin sinyallerini verdi.

Şu an için PlayStation 5’in yeniden ne zaman stoklarda olacağına dair kesin bir bilgi bulunmuyor.

PLAYSTATION 5 TÜRKİYE FİYATI

PS5, iki farklı sürümle karşımıza çıkacak. Birinci sürümde konsola oyun diskleri takılabilecek, ancak ikinci sürümde herhangi bir disk girişi olmayacak ve oyunlar internet üzerinden indirilip oynanabilecek.

PlayStation 5'in disk takılabilen normal sürümünün fiyatı 8 bin 299 TL olarak açıklandı.

Türkiye’de 2021 yılında satışa sunulacak dijital sürüm modelin fiyatı ilerleyen zamanlarda duyurulacak.

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