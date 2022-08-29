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    Sony, Discord'u PlayStation 5'e entegre edecek

    Sony, önümüzdeki aylarda PlayStation 5'e Discord desteğini sunmaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2022 - 09:05
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    Sony, Discord'u PlayStation 5'e entegre edecek

    Microsoft'un 10 milyar dolarlık teklifini reddeden Discord, geçtiğimiz yıl mayıs ayında PlayStation ile yeni bir anlaşmaya varmıştı. Sony, bu anlaşma doğrultusunda Discord'dan azınlık hisse satın aldı.

    Sony Interactive Entertainment'ın CEO'su Jim Ryan, geçen yıl yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz ile birlikte Discord'u gelecek yılın başında PlayStation Network'e entegre etmek için çalışıyoruz." demişti.

    Bu yılın başlarında PlayStation oyuncuları, PlayStation Network hesaplarını Discord'a bağlamaya başladı. Bu sayede Discord'daki arkadaşlarınız, sizin PlayStation'da ne oynadığını görebiliyor.

    Discord, şimdi de PS5'e geliyor

    Sony'nin Discord'u "önümüzdeki aylarda" PlayStation 5'e entegre edeceğini bildirildi. İddialara göre Sony, Discord'u bu yaz konsollarında test etmeye başladıve Discord'un PlayStation'da firmware 7.00 ile piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    discord

    Discord'un 350 milyondan fazla kayıtlı kullanıcı bulunuyor. Sony bu hamlesiyle oyunseverlerin PlayStation 5'i tercih etmesi için yeni bir özellik sunmuş olacak.


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