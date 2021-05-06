Sony, DSLR fotoğraf makinelerinden tamamen vazgeçti

Uzun süredir DSLR makine piyasaya sürmeyen Sony, mevcut modelleri de satıştan kaldırmaya başladı.

Son yıllarda, akıllı telefon kamera teknolojileri oldukça gelişti. Özellikle büyük markaların amiral gemisi telefonları, kamera konusunda bazı fotoğraf makinesi modelleriyle yarışacak seviyeye geldi.

Akıllı telefon sektörünün artan popülerliği, dünya çapında fotoğraf makinesi pazarının küçülmesine neden oldu.

Profesyonel fotoğraf makinesi sektöründe, artık aynasız versiyonlar daha fazla öne çıkmaya başladı ve DSLR makineler geride kaldı.

SONY'DEN DSLR MAKİNE KARARI

Üreticilerin daha az kaynak ayırmaya başladığı DSLR makinelerden ilk vazgeçen Sony oldu. Bir süredir DSLR makine üretmeyen firma, şimdi de mevcut olanları sitesinden kaldırmaya başladı.

Kaynaklara göre; A68, A99 II ve A77 II DSLR makineler siteden kaldırıldı ve stokta olmadığı ibaresi eklendi.

Sony, henüz resmi olarak böyle bir durumu doğrulamasa da gelişmeler bunu destekler nitelikte.

Sony haricinde, Canon ve Nikon gibi sektörün öncü firmalarının da yavaş yavaş DSLR fotoğraf makinesi üretimini geri plana attığı belirtiliyor.

Akıllı telefonlar, birçok şeyi neredeyse eski hale getirdi. Basit hesap makineleri, haritalar, dijital müzik çalarlar, ses kayıt cihazları, alarm saatleri, ödemeli telefonlar ve diğer birçok alan bu durumdan etkilendi.

Profesyonel fotoğrafçılar, her zaman fotoğraf makinelerini tercih etse de akıllı telefonların, fotoğraf makinesi pazarına olan etkisi son derece büyük.