Sony, PlayStation 5 uyumlu 5 farklı televizyon tanıttı

Sony, 4K-8K çözünürlüğe sahip ve PlayStation 5 ile uyumlu olan 5 farklı televizyon modelinin tanıtımını yaptı. Yeni TV'lerin özelliklerini ve fiyatlarını sizler için derledik.

Sony, piyasaya süreceği yeni oyun konsolu PlayStation 5 ile birlikte Stadia ve Xbox gibi rakipleriyle büyük bir rekabete girecek.

11 Haziran'da gerçekleştirdiği etkinlikte PlayStation 5'in tasarımını ve detaylarını açıklayan şirket, konsol ile uyumlu yeni televizyonlarını tanıttı..

"Bravia X900H" ve "XBR Z8H" olarak isimlendirilen yeni televizyonların özelliklerine hep birlikte bir göz atalım.





SONY BRAVIA X900H

Android işletim sistemine sahip ve 4K çözünürlüğünde bir ekranla gelen Bravia X900H serisi, 65 inç, 75 inç ve 85 inç ekran seçeneklerine sahip. 120 Hz ekran yenileme hızına ve 7.2 ms gecikme süresine sahip televizyon, HDR desteği de barındırıyor.

SONY BRAVIA XBR Z8H

Sony'nin PlayStation 5 uyumlu ikinci televizyonu XBR Z8H, 4K ve 8K çözünürlük desteğiyle kullanıcılarla buluşacak. 75 inç ve 85 inç ekran seçeneklerine sahip televizyon, ayrıca diğer modele göre daha gelişmiş ses özellikleri sunuyor.

Sony'nin duyurduğu her iki televizyon modeli de PlayStation 5'in DualSense isimli oyun kolu ile tam uyumlu çalışıyor. Örneğin PS5 kullanıcıları, DualSense ile televizyonlarını kontrol edebilecek ve kanallar arasında geçiş yapabilecek.

FİYATLAR