Sony, PlayStation oyunlarını sinemaya uyarlıyor

Sony, PlayStation oyununlarından 7 tanesini TV şovuna, 3 tanesinin ise sinemaya uyarlanacağını açıkladı.

Sony'nin PlayStation oyun konsollarına özel olarak yayınladığı birçok oyun, oyunseverler tarafından oldukça seviliyor. Şirketin film bölümü Sony Pictures, bu oyunlardan 10 tanesini TV'ye ve sinemaya uyarlamak için kolları sıvadı.

Sony Pictures stüdyosunun CEO'su Tony Vinciquerra, bu haftanın başlarında verdiği bir röportajda, birden fazla PlayStation oyunundan uyarlayacağı yedi TV şovu ve üç filmi belirlediğini açıkladı.

PlayStation'a özel oyunları büyük ve küçük ekranlara getirme planı, stüdyonun oyunları film ve televizyonla daha iyi entegre etme çabasının bir parçası.

Bu entegrasyon, filmlerin ve TV şovlarının yayınlanacağı platform olan "One Sony" aracılığıyla gerçekleşecek.

UNCHARTED SİNEMAYA GELİYOR

Şu anda, üzerinde çalışılan en büyük PlayStation'dan Sony Pictures'a geçen uyarlama, Tom Holland'ın yakında çıkacak olan Uncharted filmi. Holland, ilk kez ekim ayında Uncharted'ın kahramanı Nathan Drake olarak bir görsel paylaşmıştı.

Şirket tarafından, diğer TV şovlarının ve sinema filmlerinin ne olacağı ve ne zaman yayınlanacağı hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.