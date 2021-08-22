Sony, PlayStation Plus Türkiye fiyatında indirim yaptı

PlayStation Plus abonelik paketinde büyük bir indirim yapan Sony, 240 TL olan yıllık aboneliği 120 TL'ye düşürdü.

Son zamanlarda konsol oyunlarının oldukça pahalı olması üreticilerin çeşitli abonelik sistemlerini hayata geçirmesine neden oldu.

Bu abonelik sistemlerinden biri olan PlayStation Plus, aylık ödeme sistemi sayesinde oyunları indirimli veya ücretsiz oynama imkanı sunuyor.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında, ülkemizdeki PS Plus paketlerine zam yapan Sony, normalde 24 TL olan 1 aylık aboneliği 40 TL'ye, 75 TL olan 3 aylık aboneliği 100 TL'ye, 180 TL’ye yenileyebildiğiniz 12 Aylık PS Plus aboneliğini ise 240 TL'ye çıkarmıştı.

YILLIK PAKET YÜZDE 50 DÜŞTÜ

Sony'den PlayStation kullanıcılarına sevindirecek bir kampanya haberi geldi. 12 aylık PlayStation Plus aboneliği yüzde 50 indirimle 120 TL'ye düştü.

Kampanya 30 Ağustos'ta TSİ 23.59'da sona erecek. Son olarak, indirimden sadece halihazırda aboneliği bulunmayanların faydalanabildiğini belirtelim.