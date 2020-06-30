Sorunlu Boeing 737 Max test uçuşunu tamamladı

Boeing'in birçok kazaya karışan 737 Max uçağı, Federal Havacılık İdaresi onayıyla 29 Haziran'da bir test uçuşu gerçekleştirdi.

Uçuş kontrol sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle 346 kişinin ölümüne neden olan Boeing 737 MAX uçağı, tartışmaların eşiğinde uçuşlarına son vermişti.

ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından yasaklanan uçak, geçtiğimiz mayıs ayı içerisinde yeniden üretime geçti.

Şirket, daha önce yaptığı hataları yapmamak için bu sefer oldukça dikkatli bir şekilde üretim gerçekleştirdi ve özellikle uçuş kontrol sistemlerindeki hataları giderdi.

TEST UÇUŞU GERÇEKLEŞTİ

Dün sizlerle paylaştığımız haberimizde, Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yeniden yeşil ışık yakılan Boeing 737 Max uçağının test edileceğinden bahsetmiştik.

Beklenen gerçekleşti ve yeni Boeing 737 Max, Seattle'daki Boeing hava sahasından havalandı.

Boeing pilotları, doğudaki Grant County Uluslararası Havaalanı'na doğru uçarak uçağı test etti. Federal Havacılık İdaresi tarafından yakından takip edilen test uçuşları, birkaç gün boyunca devam edecek.

FAA daha sonra, uçağın otomatik uçuş kontrol sistemindeki değişiklikleri gözlemleyecek ve uçağın sertifikasyon standartlarını karşılayıp karşılamadığına karar verecek.

NE OLMUŞTU

2018 ve 2019 yıllarında iki korkunç uçak kazası yaşanmış ve 346 kişi yaşamını yitirmişti. Söz konusu kazaların ise, Boeing 737 Max uçağındaki uçuş kontrol sisteminde yaşanan bir arıza nedeniyle meydana geldiği ortaya çıkmıştı.