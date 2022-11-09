Sosyal medya devi Meta, 11 bin kişiyi işten çıkardı

Facebook'un ana şirketi Meta, şirketteki çoğu pozisyon için işe alımları durduracağını açıklamıştı. Şirket, şimdi binlerce çalışanıyla yolları ayırdı.

Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar, dev teknoloji şirketlerini de etkiliyor. Bu nedenle birçok dev şirket, işe alımları yavaşlatma politikasını benimsiyor.

Örneğin Apple, olası bir ekonomik gerilemeyle başa çıkmak için bazı birimlerde gelecek yıl işe alım ve harcama büyümesini yavaşlatmayı planlıyor.

Ayrıca Google, Meta ve Tesla gibi ABD şirketleri de maliyetleri en aza indirmek için çalışmalar yapıyor.

Meta, binlerce çalışanı kovdu

WhatsApp, Instagram ve Facebook’u çatısı altında bulunduran Meta, bir süredir maliyetleri düşürmek için çalışmalar yapıyor.

Şirketin sahibi ve Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, çalışanlarına gönderdiği mesajda, 11 bin kişi ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

DHA'nın haberine göre, Mark Zuckerberg, çalışanlara hitap ettiği mesajında “Ekibimizin boyutunu yaklaşık yüzde 13 oranında küçültmeye ve 11 binden fazla yetenekli çalışanımızı işten çıkarmaya karar verdik.

Ayrıca isteğe bağlı harcamaları azaltarak ve işe alımı ilk çeyreğe kadar dondurarak daha yalın ve daha verimli bir şirket olmak için bir dizi ek adım atıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Meta, yanlış yatırım yaptığını kabul etti

Zuckerberg, koronavirüs salgınının başlangıcında e-ticaretin hızla büyüyerek gelir artışına neden olduğunu, bu yükselişin salgın sonrasında bile devam edeceğini ön görerek büyük yatırımlar yaptığını ifade etti.

"Sorumluluğu alıyorum"

Mark Zuckerberg açıklamasında, “Ne yazık ki, beklediğim gibi olmadı. Çevrimiçi ticaret yalnızca önceki trendlere dönmekle kalmadı, makroekonomik gerileme, artan rekabet ve reklam sinyali kaybı da gelirimizin beklediğimden çok daha düşük olmasına neden oldu. Bu durumu yanlış anladım ve bunun sorumluluğunu alıyorum.” ifadelerini kullandı.

Şirketin ofis binaları gibi gayrimenkul sayısının azaltıldığını, bütçelerin küçüldüğünü, maliyetlerin düşürüldüğünü, kaynakların az sayıdaki öncelikli alanlara kaydırıldığını ancak tüm bunların yeterli olmadığını ifade eden Zuckerberg, işten çıkarılma duyurusunun e-mail ile yapılacağını ifade etti.

İşten çıkarmalar, şirketin 18 yıllık tarihinde gerçekleşen ilk geniş çaplı personel kaybı olarak kayıtlara geçti.

İşini kaybeden ABD'li personellere 16 haftalık kıdem tazminatı ve ayrıca şirkette çalıştıkları her yıl için ek iki hafta tazminat ödenecek.

Sağlık masrafları karşılanacak

Meta, etkilenenler ve ailelerinin sağlık masraflarını altı ay boyunca karşılayacağını söyledi. Zuckerberg, etkilenen ABD dışındaki çalışanların yerel istihdam yasalarıyla ilgili ayrı süreçlerle benzer destek alacağını da ifade etti.