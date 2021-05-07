Sosyal medya reklamlarına düzenleme: Yanıltıcı paylaşımlara izin yok

Ticaret Bakanlığı tarafından sosyal medya ünlüleri ve firmaların paylaşımlarına çeşitli düzenlemeler getirildi. Artık paylaşımların reklam olduğu açık bir şekilde belirtilmek zorunda.

Koronavirüs salgını döneminde oldukça artan internet kullanımı, markaları daha fazla internet pazarlamasına yönlendirdi.

Markaların son dönemde oldukça fazla tercih ettiği influencer ile pazarlama yöntemi, sosyal medyayı aktif kullanan ve takipçisi fazla olanların kazanç kapısı haline geldi.

Ancak sosyal medya reklamları çoğunlukla üstü kapalı bir şekilde yapılıyor. Örneğin birçok kullanıcı, reklam olmasına rağmen sanki ürünleri beğendiği için satın almış ve önermiş gibi yapıyor.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN YENİ DÜZENLEME

Ticaret Bakanlığı, tüketiciyi yanıltan bu tip reklamlar hakkında yeni bir düzenleme yaptı. Artık kullanıcılar bir markayla iş birliği yaptığında, o paylaşımda bunun reklam olduğunu açık bir şekilde belirtmek zorunda kalacak.

Artık kullanıcılar; Instagram Hikayeleri, Instagram gönderisi, Facebook gönderisi, Twitter gönderisi gibi paylaşımlarda, reklamveren marka adıyla birlikte şu etiketlerden en az birine yer vermek zorunda:

Reklam

Reklam veren

Tanıtım

Sponsır

İş birliği

Ortaklık

YouTube, Instagram IG TV gibi video paylaşım platformlarında video içerisinde, başlıkta veya açıklama kısmının başında şu etiketlerden en az birinin kullanılması gerekecek:

“Bu video [reklam veren] reklamlarını içermektedir.”

“Bu video, [reklam veren] ile ücretli iş birliğini içermektedir.”

“[Reklam veren]’in destekleri ile.”

“Bu ürünleri [reklam verenden] hediye olarak aldım.”

“Ürünleri bana gönderdiği için [reklam verene] teşekkürler.”

UYMAYANA PARA CEZASI VAR

Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşılan kılavuzdaki maddelere uyulmaması durumunda, hem paylaşımı yapana hem de reklam verene ceza kesilecek.

Ayrıca reklam paylaşımı yapanların, henüz deneyimlemediği bir ürünü deneyimlemiş gibi paylaşım yapması da yasaklandı.

Aynı şekilde, kendine hediye edilmiş bir ürünü satın almış izlenimi oluşturarak yapılan paylaşımlar da engellendi.