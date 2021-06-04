Sosyal medya şikayetleri yüzde 262 arttı

Şikayetvar verilerine göre, sosyal medya platformları hakkında yapılan şikayetler yüzde 262 arttı. Ayrıca sosyal medya kullanıcılarının, en çok hesaplarına giriş yaparken sorun yaşadığı belirtildi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle artan internet kullanımı, sosyal medya platformlarına olan ilgiyi de artırdı. Ancak bu durum, şikayet sayısının da artmasına neden oldu.

Şikayetvar, 2020 ve 2021’in ilk dört ayını karşılaştırdı ve kullanıcıların sosyal medya platformlarıyla ilgili en çok şikayet ettiği konuları bir araya getirdi.

Şikayetvar verilerine göre, sosyal medya platformları hakkında yapılan şikayetler yüzde 262 arttı.



WhatsApp, Telegram, Signal gibi markaları kapsayan sosyal medya iletişim uygulamaları kategorisinde şikayet artış oranı yüzde 560’a yükseldi.

Bu yükselişte WhatsApp’ın güncelleme krizinin etkisi olduğunun gözlemlendiği belirtildi. Bu dönemde WhatApp şikayetlerinin yüzde 388 arttığı ifade edildi.





EN ÇOK ŞİKAYET ARTIŞI YAŞANAN PLATFORMLAR

Açıklanan verilere göre, en çok şikayet artışının yaşandığı mecra, daha çok video oyunu oynayan tüketiciler tarafından kullanılan Discord oldu (yüzde 1014).

2020-2021 (Ocak, Şubat, Mart, Nisan) döneminde yüzde 610’luk şikayet artışıyla TikTok ikinci sırada, Snapchat (yüzde 567) üçüncü sırada yer aldı.

Sırasıyla Instagram, Facebook ve Twitter ise şikayet artış oranıyla öne çıkan diğer sosyal medya mecraları oldu. Türkiye’de sıklıkla kullanılan YouTube’un şikayet artış oranıysa yüzde 102’ye yükseldi.

EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN KONULAR

Şikayetvar verilerine göre, sosyal medya uygulamalarıyla ilgili en çok şikayet edilen konular ise şöyle:

“Giriş yaparken yaşanan şifre sorunları, hesap çalınması, başkası adına hesap açılması, sahte hesapların kapatılmaması, kimlik doğrulama sorunları, mail veya doğrulama kodlarının alınamaması, erişim engeli ve erişim kısıtlamaları, hesapların gerçek olmayan sebeplerle kapatılması, hesabın askıya alınması sonrasında erişim sağlanamaması, yayın ve paylaşım kısıtlamaları, hesaptan kazanılan paraları çekme sorunu, reklam ödemelerinin fazladan alınması veya mecranın reklam vermeye kapatılması.”