Sosyal medya şirketlerine reklam yasağı yolda: Reklam ajansları endişeli

Sosyal medya düzenlemesi kapsamında, medya şirketlerine tanınan sürenin dolmasıyla reklam yasağı gündemde. Ancak bu durum, reklam ajanslarını korkutuyor.

Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen sosyal medya düzenlemesi ile Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sağlayıcılara, Türkiye'ye temsilci bildirme şartı getirilmişti.

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmeleri için BTK tarafından verilen süre aylar önce sona erdi.

Temsilci bildiriminde bulunmayan başta Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve Tiktok olmak üzere, platformlara 10 milyon TL, ardından aralık ayının başında 30 milyon TL ceza kesilmişti.

BAZI PLATFORMLAR ŞARTLARI KABUL ETTİ

Geride kalan süreçte Rusya merkezli sosyal medya platformu VKontakte (VK), Dailymotion, TikTok ve YouTube, Türkiye’de temsilcilik açacağını ilan ederken Facebook, Instagram, Twitter ve Periscope gibi dünyada milyonlarca kişinin kullandığı sosyal ağ sağlayıcıları, temsilcilik açmaya yanaşmadı.

REKLAM CEZASI GELİYOR

İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde de bu yükümlülük uygulanmazsa, Türkiye'de vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal medya şirketine reklam vermesi yasaklanacak ve bu kapsamda para transferi de yapılamayacaktı.

Ocak 2021 ile birlikte, sosyal medya şirketlerine verilen süre doldu. Yasa gereği, temsilcilik açmayan bu platformlara şimdi de reklam yasağı uygulanacak ve Türkiye’deki çok sayıda işletme bu platformlara reklam veremeyecek.

AJANSLAR ENDİŞELİ

Dijital reklamcılık alanında faaliyet gösteren CRM Group Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, Türkiye’de temsilci atamayan sosyal ağlara reklam yasağının e-ticaret yapan KOBİ’leri olumsuz etkileyeceğini belirterek, “Bu konunun yasaklamadan ziyade daha uzlaşmacı bir yaklaşımla çözümlenmesi gerekiyor” dedi.

“ARTIK TEMSİLCİ ATAMAZLAR”

Kesilen cezalara rağmen, bazı platformların herhangi bir temsilci atamadığını hatırlatan Becer, “Sosyal medya mecraları bugüne kadar dönüş yapmadı. Özellikle Facebook’un temsilci atamasını beklemiyorum. Markalar sosyal medya üzeriden istedikleri ülkelere, yaş grupların, cinsiyetlerine ve hatta demografik yapılarına dek hedefleme yaparak satış yapıyorlar.

Yasak geldiğinde yurt dışındaki firmalar üzerinden reklamlarını verecekler, başka birtakım metodlar geliştirecekler. Bu sefer de devletin vergi geliri kesilecek. Durum çok karışık.” diye konuştu.

Özellikle yurt dışına markalarını tanıtmak isteyen, oradan müşteri getirmek isteyen markalar için başka alternatif bulunmadığını kaydeden Becer, “Bu sosyal ağlar tüm dünyada kullanılıyor. Doğru hedefleme yapılabildiği için de son 10 yılın en büyük reklam mecraları. Ufak bütçelerle, doğru hedefleme yapıldığında milyonlarca kişiye ulaşılabiliyor. Alternatifi yok. Kapatılırsa, nasıl olacak kimse bilmiyor.” dedi.

“YASAK GELİR DİYE ENDİŞELİYİZ”

Pandemi döneminde e-ticaretin artığını ve süreçten olumsuz etkileneceklerini dile getiren Becer, “Bu çok ciddi bir karar. Bu reklam yasağı gelirse, yurt içi ve yurt dışı pazarda kendilerini tanıtma, ürünlerini satma imkanı bulan satıcılar, zaten pandemi sürecinde çok zor günler geçirirken, bir de bu kararla zarar görebilir.

Bu konunun yasaklamadan ziyade daha uzlaşmacı bir yaklaşımla çözümlenmesi gerekiyor. Hükümetin aldığı kararı destekliyoruz, tabi ki vergi versinler, ancak reklam yasakları gelir diye endişe ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

CEZA TAKVİMİ