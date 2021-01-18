Sosyal medya şirketlerine verilen süre 19 Ocak'ta doluyor

Sosyal medya düzenlemesi kapsamında, medya şirketlerine tanınan sürenin 19 Ocak'ta dolmasıyla reklam yasağı gelecek.

2020 yılında hayata geçirilen sosyal medya düzenlemesi ile Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sağlayıcılara, Türkiye'ye temsilci bildirme şartı getirilmişti.

BTK tarafından verilen sürenin dolmasının ardından, temsilci bildiriminde bulunmayan başta Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve Tiktok olmak üzere, platformlara 10 milyon ve 30 milyon TL olmak üzere iki adet ceza kesilmişti.

TEMSİLCİ AÇMAYI KABUL EDEN ŞİRKETLER

Geride kalan süreçte Rusya merkezli sosyal medya platformu VKontakte (VK), Dailymotion, TikTok, YouTube ve Linkedin, Türkiye’de temsilcilik açmayı kabul etti.

Ancak Facebook, Instagram, Twitter ve Periscope gibi dünyada milyonlarca kişinin kullandığı sosyal ağ sağlayıcıları, temsilcilik açmaya yanaşmadı.

REKLAM CEZASI GELİYOR

İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde de bu yükümlülük uygulanmazsa, Türkiye'de vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal medya şirketine reklam vermesi yasaklanacak ve bu kapsamda para transferi de yapılamayacaktı.

19 OCAK SON GÜN

Facebook, Instagram ve Twitter gibi şimdiye kadar Türkiye'de temsilcilik açmayan sosyal ağ sağlayıcıları için reklam yasağı devreye giriyor. Bugüne kadar 40'ar milyon lira para cezası kesilen Facebook, Instagram ve Twitter'a, 19 Ocak itibarıyla reklam yasağı için sürenin dolduğu bildirilecek.

Reklam yasağının devreye girmesiyle birlikte, Türkiye’deki çok sayıda işletme bu platformlara reklam veremeyecek.