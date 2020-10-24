Sosyal medya sitelerinin temsilci bildirmesi için son 1 hafta

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun, "Sosyal Medya Yasası" olarak bilinen düzenleme kapsamında, sosyal medya sitelerine "temsilcilerini belirlemeleri" için tanıdığı süre 2 Kasım'da sona erecek.

Kısa bir süre önce hayata geçirilen sosyal medya düzenlemesi ile Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sağlayıcılara, Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu getirilmişti.

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarına, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüklerini yerine getirmeleri için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından verilen süre 2 Kasım'da sona erecek.

SOSYAL AĞLAR BİRAZ DAHA ZAMAN İSTİYOR

Buna karşın, sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de temsilcilik açmak için 3 Kasım'da yapılacak ABD seçimlerinin ve CHP tarafından Anayasa Mahkemesi'ne yapılan yasaya ilişkin itiraz başvurusu sonucunu beklemek istedikleri belirtildi.

TEMSİLCİLERİ HERKES GÖRECEK

Düzenleme kapsamında, yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıların, en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirlemesi gerekiyor.

Belirlenen temsilcinin iletişim bilgilerine, kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitelerinde yer verilecek.





SOSYAL MEDYA SİTELERİNE VERİLECEK OLASI CEZALAR

Sosyal medya şirketleri, herhangi bir temsilci belirlemediği ve sosyal medya yasasına uymadıkları takdirde aşağıdaki cezalarla karşı karşıya kalacak:

Kasım 2020: 10 milyon TL para cezası

Aralık 2020: 30 milyon TL para cezası

Ocak 2021: Reklam yasağı cezası

Nisan 2021: Bant genişliğini %50 düşürme

Mayıs 2021: Bant genişliğini %90 oranında düşürme

Sosyal medya yasasına uymayan şirketler, ilk olarak gelecek ay 10 milyon liralık cezaya çarptırılacaklar.

Ardından şirketler bu kararında ısrar ederse, aralık ayında 30 milyon liralık bir ceza daha gelecek.

Daha sonra ise sosyal medya devlerine Ocak 2021'den sonra reklam yasağı cezası verilecek.

Nisan 2021'e geldiğimizde ise bu sitelerin bant genişliği yüzde 50, Mayıs 2021'de ise yüzde 90 oranında azalacak.

Bu da kullanıcıların bu platformlara yüzde 90 oranında daha yavaş ulaşacağı anlamına geliyor.

Sosyal ağ sağlayıcıları, yaklaşık 5 ay sonra dahi Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse, kendilerine o güne kadar kesilen cezaların yüzde 75'i affedilecek.

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