Sosyal medyada ‘profilime kim baktı’ reklamları, kişisel bilgileri çalıyor

Kullanıcıların karşısına sıklıkla çıkan ‘profilime kim baktı’ şeklindeki reklamlara karşı, siber güvenlik uzmanları uyarıyor. Uzmanlar, bu tür uygulamaların kişisel bilgileri çaldığını belirtiyor.

Sosyal yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen sosyal medyada kullanıcılar zaman zaman ‘profilime kimler baktı’ uygulamalarının reklamları ile karşılaşıyor.

Bu tür uygulama ve yazılımlara karşı ilginin artması üzerine uzmanlardan uyarı geldi.

Bu uygulamaların tehlikeli olduğunun altını çizen siber güvenlik uzmanları, bilgilerin girilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Siber Güvenlik Uzmanı Vahap Eren, bu uygulamaların asla profile kimler tarafından bakıldığını göstermediğinin altını çizerek şu sözleri kaydetti:

“Son dönemde girdiğimiz siteler ya da sosyal medya platformlarında yayınlanan reklamlarda bir uygulama reklamı görüyoruz.

‘Profilime Bakanlar’ konulu bir reklam, uygulama ile ise kimlerin sizlerin özelikle Instagram hesabınıza baktığını öğrenebileceğinizi iddia ediyor.

Peki böyle bir durumun imkansız olduğunu biliyor muydunuz?

“BANKA HESAPLARINIZ BOŞALTILABİLİR”

Peki bu uygulamalarla hedeflenen ne? Telefonlarınıza yüklediğiniz birçok uygulamaya, verdiğiniz izinlerle kişisel bilgileriniz çalınabiliyor.

Hatta daha ötesine gidersek ortamdaki sesiniz dinlenip, kameranıza bile müdahale edilebiliyor, daha ilerisi banka hesaplarınız boşaltılabilir.





“PROFİLİNİZE BAKANLARI GÖRMENİZ MÜMKÜN DEĞİL”

Peki neden bu uygulamalar seçiliyor? Sanal korsanlar her zaman insanların zaaflarına göre yöntemler geliştirir.

Instagram dünyanın en popüler uygulamalarından bir tanesi ve profilinize bakanları görmek istemeniz de gayet normal; ancak maalesef profilinize bakanları görmeniz mümkün değil.

“SANAL KORSANLAR, ZAAFLARI FIRSATA ÇEVİRİYOR”

İnsan doğası gereği meraklı ve hesaplarına kimlerin baktığını bilmek istiyor. Bunun birçok çeşitli sebebi olabiliyor.

Örneğin; eşinden ayrılmış biri ‘acaba eski eşim profilime bakıyor mu? İş arayan kişi ‘acaba başvuru yaptığım firmadan birisi profilimi ziyaret etti mi?’ gibi birçok neden bu merakı artırıyor.

Ve insanlar da bu merakını gidermek için bu tür uygulamaları sürekli arıyorlar. Sanal korsanlar da bu zaafları fırsata çeviriyor.





“SON DERECE TEHLİKELİ VE RİSKLİ”

Aslında sanal korsanlardan ziyade bazen yabancı devletler dahi istihbarat faaliyetleri amacıyla bu tür uygulamaları kullanabiliyorlar.

Bu tür uygulamalar son derece tehlikeli ve riskli, uygulamayı yüklemeniz bir süre açık tutmanız bile kişisel verilerinizin hızlıca başkalarının ellerine geçmesine neden olabiliyor.

Çok kritik durumlarda ise şantaj yapılmak suretiyle bu bilgiler kullanılabiliyor. Bu nedenle bu tür uygulamaları kesinlikle yüklemeyin.”