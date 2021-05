Sosyal medyadaki fotoğraf akımları masum değil

Merkezi Japonya'da bulunan yüz tanıma şirketi Ayonix'in Kurucusu Dr. Sadi Vural, sosyal medyadaki "20'li yaşlar challenge" gibi akımların masum bir şekilde ortaya çıkmadığını söylüyor.

Yüz tanıma teknolojisi, şehirlerin sokaklarından havalimanlarına, stadyumlardan kamu binalarına kadar hemen hemen hayatın her alanında kullanılmaya başlandı.

Zaman zaman gizlilik endişelerine neden olan bu teknoloji, sosyal medya akımlarında da karşımıza çıkıyor.

Merkezi Japonya'da bulunan yüz tanıma şirketi Ayonix'in Kurucusu Dr. Sadi Vural, sosyal medyadaki "20'li yaşlar challenge" gibi akımların masum bir şekilde ortaya çıkmadığını belirterek, "Bu akımlar veri toplama amacıyla belli talepler üzerine ortaya çıkıyor. Elde edilen fotoğraflarla yüz tanıma sistemleri kuvvetlendiriliyor ve tanıma performansı artırılıyor." dedi.

"YOĞUN TALEP VAR"

Yüz tanıma teknolojisinin gelişmesiyle "deepfake"in de geliştiğini ifade eden Vural, birçok ülkeden yapay olarak üretilmiş yüzlerin tespiti için yoğun talep aldıklarını söyledi.

AKIMLARLA YÜZ TANIMA SİSTEMLERİ GÜÇLENİYOR

Dr. Sadi Vural, sosyal medyada "20'li yaşlar challenge" akımı ile çok sayıda kullanıcının fotoğraf paylaşımı yaptığını, bu gibi akımlardan elde edilen fotoğraflarla yüz tanıma sistemlerinin kuvvetlendirildiğini ve tanıma performansının artırıldığını vurguladı.

Paylaşılan açık verinin başka firmaların da eline geçebileceğine işaret eden Vural, "Arama robotları ile sürekli fotoğraf toplandığını ve bu arşivin her geçen gün genişlediğini biliyoruz. '20'li yaşlar challenge' akımı gibi akımlarla eksik parçalar tamamlanıyor.

"20 YIL SONRAKİ YÜZLER DE ANALİZ EDİLİYOR"

Paylaşım yapan kişilerin yüz bilgileri kişi bazlı yorumlanırsa 20 yıl önceki değişime bakarak 20 yıl sonraki yüzün değişim analizi de oluşturulabilir. Yani 20 yıl önceki bir yüzün yapay zeka ile 60 yaşındaki halinin simüle edilebilmesinin yolu açılıyor. Bu sayede 'deepfake'in de önü açılıyor.

İnsanların ne yaptıkları, nerelere gittikleri, ne yedikleri gibi birçok veri elde ediliyor, ancak görsel tarafta veri elde etmede eksikler var. Sosyal medyadaki akımlarla bu eksikler tamamlanıyor ve hangi veriye ihtiyaç varsa akım o yönde değişiyor.

Verilerin güvenli bir şekilde kullanılmasıyla topluma yararlı ürünler de ortaya çıkacaktır, ancak yönetmelikler hazır değil. Yasal eksiklikler varken bu tarz akımların sadece kötü sonuçlar getireceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Toplanan verilerin, yapay zekaya bağlı yüz tanıma sistemlerinin eğitimi için çok önemli olduğunu vurgulayan Vural, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kullanıcılar, kişi hak ve güvenliklerini önemsemelerine rağmen sosyal medyada her türlü fotoğraflarını paylaşıyorlar. Bu duruma her kesimden, her meslek sınıfından insan katılıyor.

"KULLANICILAR BİLİNÇLİ OLMALI"

Kullanıcılara bu akımlara karşı bilinçli olmalarını, akımın amacını düşünmelerini, bunun arka tarafında olabilecekleri görüp karar vermelerini öneriyorum.

Tüm akımlar kötü diye bir şey yok, ama hiçbir akım 'insanları sadece eğlendirelim' diye boş bir amaçla ortaya çıkmaz. ​​​​​​​Yüz tanıma teknolojisi, uzun yıllar komplo teorilerine malzeme oldu.

Bu akımlar olsa da olmasa da yüz tanıma gelişiyor. İnsanlar akıllarıyla, mantıklarıyla hareket ettiği sürece bu akımların kimseye zarar vermesi mümkün olmaz."