Sosyal medyadan uzak durmanız gereken 7 neden!

Bazı insanlar sosyal medyanın bir nimet olduğunu düşünüyor. Ne yazık ki, bu her zaman doğru değil. Sizler için sosyal medyadan uzak durmanızı gerektirecek nedenleri derledik.

Sosyal medya çoğu insan için zamanının büyük bir kısmını harcadığı platformdur. Bazen oldukça yorucu hale gelir, fiziksel ve psikolojik bağımlılık yapar.

Bir beğeni ve bildirimden gelen küçük haz, insanları sosyal medyaya bağımlı yapmak için yeterlidir. Eğer kendinizi yorgun hissediyorsanız sosyal medyadan uzaklaşma vaktiniz gelmiştir.

Peki bir süre sosyal medya detoksu yaptığınızda faydaları neler olacaktır? Etkilerini inceleyelim.

1- Farkındalık sağlar

Teknolojinin ruh sağlığımız üzerindeki etkileri göz ardı edilemez. Yalnızlığa son vermek için sosyal medyaya bağımlı olan insanlar, diğer kişilere kıyasla ruh sağlığından daha fazla ödün veriyor.

Sosyal medyaya ara vermek, zihinsel stres ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olur. Akıl sağlığınız, gönderilerinize yapılan birkaç beğeni veya yorumdan çok daha önemlidir.

Ayrıca, başkalarına bakmak ve onları kendi yaşamınızla karşılaştırmak, stresli bir deneyimdir. Sosyal medyayı bir süreliğine kullanmayı bıraktığınızda sağlığınıza ve iç huzurunuza kavuşacaksınız.

2- Stresi azaltır

Sosyal medyadan gelen stres çeşitli nedenlerden olabilir. Haberleri kaçırma korkusu, bir gönderiye yeterince ulaşamama, fikrinize saygı ve beğeni alamama korkusu stres yaratan sebeplerden bazılarıdır. Sosyal medyaya ara vermek, bu stresler için en çok test edilen tedavi yöntemidir.

3- Doğa aktiviteleri

Doğa aktivitelerine çıkmak yerine telefon kullanmayı tercih edenlerdenseniz, telefonunuzu bir süreliğine kenara koymanın zamanı geldi. Twitter veya Instagram'da amaçsızca gezinmek yerine yürüyüşe çıkın.

4- Kaybetme korkusu ve kaygıya elveda

Bir şeyi kaçırma korkusu (FOMO), herhangi bir sosyal medya platformunda gezinirken tanıdık bir duygudur. Kim bilir belki de lüks markalardan alışveriş yapan ve bunu sosyal medyada paylaşan bir insan göründüğü kadar mutlu değildir.

Kendimizi başkalarıyla karşılaştırmak genellikle depresyona ve kaygı bozukluklarına yol açarak bizi güvensiz kılar.

5- Geliştirilmiş beyin işleyici

Sosyal medyaya çok fazla güvenen insanlar, günlük çözümleri için ona güveniyor. Bu durum özgürce düşünme ve işle ilgili veya kişisel sorunları çözme yeteneklerini azaltır. Tüm gün sosyal medyayı kullanmak yerine sağlıklı aktiviteleri hayatınıza dahil edin ve beyninize meydan okuyun.

6- Sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirin

Çevrimiçi dünyaya ara verin. Ailenizle zaman geçirin ve arkadaşlarınızı kontrol edin. Boş zamanınızı ailenize ve arkadaşlarınıza ayırın.

7- Üretkenlik

Çevrimiçi olarak daha az zaman harcamak çoğunlukla üretkenlikle sonuçlanır. Çalışmalarda daha yüksek verimlilik, işte daha iyi sonuçlar ve diğer konularla ilgilenmek için daha fazla zaman yaratır. Bir hobi bulmak, zihninizin gelişmesine yardımcı olur ve zamanı değerlendirmenin harika bir yoludur.