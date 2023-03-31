Sosyal medyaya denetim arttı! Fransa, alkol ve estetik operasyonu reklamlarına yasak getirdi Fransa'da Ulusal Meclis'te kabul edilen yasa tasarısında, influencerların alkol ve estetik operasyonu reklamı yapmaları yasaklanıyor.

AA

Fransa'da influencerların sosyal medyadaki ticari faaliyetleri denetim altına alınıyor.

Ulusal Meclis, influencerların sosyal medyadaki ticari faaliyetlerini denetlemeyi kapsayan yasa tasarısını kabul etti.

Fransız milletvekilleri, mecliste influencerların sosyal medya platformlarında ticari faaliyetlerine denetim getiren yasa tasarısını görüştü.

Tasarı kabul edildi

Oturuma katılan 49 milletvekilinin tamamının "evet" oyu kullanmasıyla tasarı mecliste kabul edildi.

Ticaretle uğraşan influencerların faaliyetlerine hukuki tanımlama getiren yasa tasarısı, ayrıca influencerlara alkol ve estetik operasyonu reklamı yapma yasağı getiriyor.

Tasarının nihai olarak onaylanması için parlamentonun diğer kanadını oluşturan senatoda da kabul edilmesi gerekiyor.