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    Soyuz MS-17 Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı

    Soyuz MS-17 uzay aracı, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderildi.
    • AA
    • 14.10.2020 - 09:45
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    Soyuz MS-17 Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı

    Rus kozmonotlar Sergey Ryzhikov ve Sergey Kud-Sverchkov ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Kate Rubins'in içinde olduğu Soyuz MS-17 kapsülü, Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

    Fırlatıldıktan 9 dakika sonra başarılı bir şekilde yörüngeden ayrılan aracın, yaklaşık 3 saat sonra istasyona ulaşması bekleniyor.

    Soyuz MS-17 Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı

    6 AY UZAYDA KALACAKLAR

    Rusya Federal Uzay Ajansı ROSCOSMOS'tan yapılan açıklamaya göre ekip, istasyonda bulunacağı yaklaşık 6 ayda, istasyonun çalışma kapasitesi ve donatılmasını destekleyecek; deney, kargo kapsülü karşılama ve yük indirme gibi çalışmalar yapacak.

    Nisan ayından bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, kozmonotlar Anatoliy İvanişin ve İvan Vagner ile NASA astronotu Christopher Cassidy görev yapıyor.

    soyuz ms 17

    soyuz ms 17

    soyuz ms 17

    Instagram: @eshteknoloji

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