Soyuz MS-17 Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı

Soyuz MS-17 uzay aracı, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderildi.

Rus kozmonotlar Sergey Ryzhikov ve Sergey Kud-Sverchkov ile ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Kate Rubins'in içinde olduğu Soyuz MS-17 kapsülü, Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Fırlatıldıktan 9 dakika sonra başarılı bir şekilde yörüngeden ayrılan aracın, yaklaşık 3 saat sonra istasyona ulaşması bekleniyor.

6 AY UZAYDA KALACAKLAR

Rusya Federal Uzay Ajansı ROSCOSMOS'tan yapılan açıklamaya göre ekip, istasyonda bulunacağı yaklaşık 6 ayda, istasyonun çalışma kapasitesi ve donatılmasını destekleyecek; deney, kargo kapsülü karşılama ve yük indirme gibi çalışmalar yapacak.

Nisan ayından bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, kozmonotlar Anatoliy İvanişin ve İvan Vagner ile NASA astronotu Christopher Cassidy görev yapıyor.