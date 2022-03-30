Soyuz MS-19 ekibi Dünya'ya iniş yaptı

Soyuz MS-19 ekibi Dünya'ya iniş yaptı

NASA astronotu Vande Hei ve Rusya kozmonotları Anton Shkaplerov ile Pyotr Dubrov’u taşıyan Soyuz MS-19 uzay aracı Dünya’ya indi.

Bir ABD’li astronot ve iki Rus kozmonotu taşıyan Soyuz MS-19 uzay aracı, Kazakistan’ın Jezkazgan kentinin güneyine başarıyla iniş gerçekleştirdi.

Araçta, NASA astronotu Vande Hei ve Rusya kozmonotları Anton Shkaplerov ile Pyotr Dubrov yer alıyordu.

UZAYDA YENİ REKOR

Dünyaya dönüş yapan NASA astronotu Hei, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) 355 gün geçiren ilk ABD’li astronot olarak tarihe geçti. Daha önce Scott Kelly, 2016’da yapılan uçuşta istasyonda 340 gün geçirmişti.

ABD-Rusya ilişkilerinin Ukrayna savaşı nedeniyle bozulması sonucunda Vande Hei, şimdilik bir Rus uzay aracında uçan son Amerikalı olacak.