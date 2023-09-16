Soyuz MS-24 ile astronotlar uzay istasyonuna fırlatıldı Rus kozmonotlar Oleg Kononenko ile Nikolay Çub ve Amerikan astronotu Loral O’Hara’yı taşıyan Rus uzay aracı Soyuz MS-24, Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden uzaya gönderildi..

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AA & Ensonhaber

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) "Crew-7" görevini gerçekleştirecek 4 astronotun yer aldığı "Crew Dragon" kapsülü, geçtiğimiz haftalarda Space X'in Falcon 9 roketi ile uzay istasyonuna fırlatılmıştı.

Şimdi de Rus kozmonotlar Oleg Kononenko ile Nikolay Çub ve Amerikan astronotu Loral O’Hara’yı taşıyan Rus uzay aracı Soyuz MS-24, Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden uzaya gönderildi.

İstasyona ulaştılar

Yaklaşık 3 saat süren uzay yolculuğu sonrası ekip, dün akşam saatlerinde istasyona ulaştı. Yukarıdaki videoda, ekibin istasyona giriş anındaki görüntülerini izleyebilirsiniz.

Ekipteki Nikolay Çub ile Loral O’Hara ilk kez uzay uçuşu gerçekleştirirken, diğer Rus kozmonot Oleg Kononenko’nun bu seferiyle uzayda bin günden fazla kalan dünyadaki ilk insan olarak kayıtlara geçmesi bekleniyor.

Uzay istasyonunda yaklaşık bir yıl kalacak uzay ekibi bu sürede 4 kere uzay yürüyüşüne çıkacak. Amerikan astronotu O’Hara ise Mart 2024’te dünyaya dönüş yapacak.

Soyuz MS-24 uzay aracı, ekibin yanı sıra uzaya fotoğraf ve video ekipmanı, belgeler, gıda, taze yiyecek, ekibin özel eşyaları, bilimsel deneylere gerekli ekipmanlar olmak üzere toplam 120 kilogram yük götürdü.