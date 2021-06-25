Space Perspective, 125 bin dolara uzay bileti satıyor

Space Perspective adlı uzay şirketi, stratosfere gidecek uzay balonları için rezervasyon almaya başladı. Biletler 125 bin dolardan satışa çıktı.

Son yıllarda birçok şirketin üzerinde çalıştığı uzay turizmi, gelecekte insanların rahatlıkla uzaya seyahat etmelerini sağlayacak.

Örneğin Virgin Galactic ve Blue Origin gibi şirketler tarafından tanıtılan yüksek hızlı yörünge uçuş paketleri, insanların çok daha rahat bir şekilde Dünya atmosferine yaklaşmasını mümkün kılacak.

ABD merkezli Space Perspective isimli yeni girişim, tek seferde 8 yolcu taşıma kapasitesine sahip Spaceship Neptune isimli sıcak hava balonu benzeri uzay gemisini geçtiğimiz yıl tanıtmıştı.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Şirket, 30 kilometre yükselerek stratosfere gidecek uzay balonlarının bilet satışına başladığını duyurdu. Söz konusu balonlarla uzaya çıkmak isteyenler 125 bin dolar ödemek zorunda.

İLK UÇUŞLAR 2024'TE

Toplamda altı saat süren ticari uçuşlar 2024'te başlayacak. Yolcular, ayrıca banyo ve bar sağlayan bir kapsülün içindeyken 360 derecelik Dünya manzarasında seyretmenin keyfini yaşayacak.

Kabin, yaklaşık 200 metre yüksekliğindeki hidrojen dolu bir balonla havalanacak. Balon, iki saat boyunca yavaş yavaş 30 kilometre yüksekliğe çıkacak ve belirtilen yükseklikte 2 saat boyunca kalacak.

Ardından uzay gemisi alçalmaya başlayacak ve Atlantik Okyanusu'nda bekleyen kurtarma gemisine inecek.

Space Perspective'in Kurucusu ve CEO'su Jane Poynter, "Bir futbol stadyumu büyüklüğündeki uzay balonunun çektiği 19 kilometrelik yavaş bir hızda, Spaceship Neptune, Dünya atmosferinin yüzde 99'unun üzerine çıkacak." dedi.

Diğer taraftan şirket, uçuş boyunca yolculara kahvaltı verileceğini ve bardan içecek sipariş edebileceklerini duyurdu. Kapsülün içinde aynı zamanda misafirlerin yaşadıkları deneyimli eş zamanlı olarak paylaşabilmesi için WI-FI 'nin de olacağı aktarıldı.