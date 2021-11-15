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    SpaceX, 53 Starlink uydusunu yörüngeye fırlattı

    ABD'li uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olan 53 uyduyu daha uzaya gönderdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2021 - 14:15
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 15:01
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    SpaceX, 53 Starlink uydusunu yörüngeye fırlattı

    Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

    Starlink internet uydu ağının parçası olacak 53 yeni iletişim uydusu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.

    Yeniden kullanılabilir özellikteki Falcon 9 roketi, fırlatmadan 9 dakika sonra Dünya'ya dönerek, şirketin Atlantik Okyanusu'ndaki platformuna iniş yaptı.

    SpaceX, 53 Starlink uydusunu yörüngeye fırlattı - VİDEO

    starlink

    UYDU SAYISI 1800'Ü AŞTI

    Dünyada yetersiz internet erişimi bulunan yerlere uydu interneti sağlamayı planlayan Starlink projesine ait aktif faaliyet gösteren uyduların sayısı, bu yeni fırlatma ile 1800’ün üzerine çıktı.

    10 MİLYAR DOLARA MAL OLACAK

    Spacex şirketine 10 milyar dolara mal olacak Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.

    starlink

    starlink

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