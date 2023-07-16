SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha uzaya yolladı Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Falcon-9 adlı roketiyle 54 Starlink uydusunu uzaya gönderdi.

ensonhaber.com

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

Şirket, şu anda 4 binden fazla Starlink uydusunu yörüngeye fırlattı ve binlercesini daha fırlatmayı planlıyor.

54 uydu daha fırlatıldı

SpaceX, Falcon-9 adlı roketiyle 54 Starlink uydusunu uzaya gönderdi. Falcon-9 roketi, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.

Fırlatılan 54 uydu, dünyada 1,5 milyon kullanıcıya yüksek hız ve düşük gecikmeli geniş bantlı internet sağlayan 4 binden fazla Starlink uydusuna katılacak.

Fırlatmanın ardından Falcon 9 roketinin güçlendiricisi, Atlantik Okyanusu'ndaki bir platforma indi.

SpaceX açıklamasına göre, söz konusu iniş aynı güçlendiricinin 16. inişi olarak kayıtlara geçti.

SpaceX, bu Starlink uydu grubunun SpaceX'in bugüne kadar fırlattığı binlerce uydudan farklı olduğunu, çünkü şirketin fırlatacağı Starlink Versiyon 1.5 uydularını içerdiğini açıkladı.