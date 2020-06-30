SpaceX, ABD ordusuna ait GPS uydusu fırlatacak

SpaceX, ABD ordusuna ait GPS uydusunu Cape Carnaval üssünden uzaya gönderecek. Fırlatma görevinin bugün gerçekleşmesi bekleniyor.

Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX, yeni GPS uydusu fırlatma görevini bugün gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Cape Carnaval uzay üssünden fırlatılacak ABD ordusuna ait GPS uydusu, SpaceX'in fırlattığı ikinci GPS uydusu olacak.

Aralık 2018’de gerçekleşen ilk görevde geri dönüş donanımı olmayan, tek seferlik roket kullanan şirket, bu fırlatmada yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketini kullanacak.





ABD ORDUSU FALCON 9'A İZİN VERDİ

ABD Hava Kuvvetleri, şirketin yeniden kullanılabilir roketlerinin yük ağırlığı nedeniyle performansını yeterli bulmamış ve 2018'de gerçekleşen fırlatmanın tek kullanımlık roketle yapılmasını istemişti.

Bu nedenle SpaceX, görevi gerçekleştirmek için iniş takımları çıkarılmış Falcon 9 roketi kullanmış ve görev başarıyla tamamladıktan sonra roket imha edilmişti.

Ancak ABD Ordusu, SpaceX’in yarınki görevde istediğini yapmasına ve yeniden kullanılabilir bir roket kullanmasına izin verdi.

SpaceX’in, önümüzdeki iki yıl içinde üç GPS görevi daha gerçekleştirmesi bekleniyor.