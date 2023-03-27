SpaceX açıkladı: Bazı Starlink uyduları uzayda yok edilecek SpaceX, yeni Starlink V2 Mini uydularının bir kısmının başarısız olduğunu ve bunların atmosferde yok edileceğini açıkladı.

Haber Merkezi

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

Dünyada yetersiz internet erişimi bulunan yerlere uydu interneti sağlamayı planlayan Starlink projesine ait aktif faaliyet gösteren uyduların sayısı, şu anda 3 bini aşmış durumda.

Yeni Starlink uyduları başarısız oldu

SpaceX, kısa bir süre önce güncellenmiş Starlink uyduları olan Starlink V2 Mini'leri fırlatmıştı. Ancak şirket, Starlink V2 Mini uydularının sorun yaşadığını açıkladı.

SpaceX CEO'su Elon Musk, bazı uyduların muhtemelen Dünya atmosferinde yörüngeden çıkarılıp yok edilmesi gerekeceğini, geri kalanların ise daha fazla test için uzayda kalacağını söyledi.

Daha güçlü antenler ve yüksek hızlı frekanslarla donatılan V2 Mini'ler, SpaceX'in mega internet uydusu serisinin kapasitesini artırmasına yardımcı olacak.

Bu uyduların kaçının yörüngeden çıkarılması gerektiği ve bunun ne kadar süreceği açıklanmasa da bu işlem, yörüngedeki uzay çöplerinin sayısını daha da artıracak.

Uzay gözlemlerini zorlaştırıyor

Uyduların bu kadar fazla olması, bazı uzay gözlemlerini de zorlaştırıyor. Yeni bir çalışmaya göre Starlink uyduları, gök bilimcilerin cisimleri gözlemlemesine engel oluyor.

Elde edilen güncel verilere göre şu anda alçak Dünya yörüngesinde yaklaşık 6000 adet uydu bulunuyor. Bu uyduların yüzde 62’si Starlink'e ait.