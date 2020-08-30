SpaceX, arka arkaya 2 roket birden fırlatarak yeni bir rekor kıracak

SpaceX, aynı gün içerisinde 9 saat arayla iki farklı fırlatma görevi gerçekleştirerek yeni bir rekora imza atacak. Söz konusu görevler, hava şartlarının uygun olması durumunda bu akşam yapılacak.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, geçtiğimiz aylarda yüzlerce Starlink internet uydusunu uzaya göndermişti.

Şirket, bir sonraki görevini bu akşam TSİ 17:12'de gerçekleştirecek ve 60 adet Starlink uydusunu Falcon 9 roketi ile uzaya gönderecek.

9 SAAT SONRA BİR ROKET DAHA FIRLATILACAK

Starlink uydularının fırlatılmasından 9 saat sonra bir görev daha düzenleyecek SpaceX, TSİ 02:18'de SAOCOM 1B adında bir Arjantin Dünya gözlem uydusunu uzaya fırlatacak.

Cape Canaveral'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilecek olan görevlerin arasında yalnızca 9 saat fark bulunacak ve bu da SpaceX için yeni bir rekor demek.

SpaceX tarafından yapılan açıklamaya göre fırlatmaların gerçekleşebilmesi için hava şartlarının da uygun olması gerekiyor.

SpaceX'e göre, Starlink fırlatma görevine hava durumunun engel olma ihtimali yüzde 50 iken, SAOCOM 1B görevine ise yüzde 60 ihtimalle hava durumu engel olacak.

Her iki fırlatma da SpaceX'in YouTube kanalı üzerinden takip edilebilecek.