SpaceX artık Ay ve Mars yolculuklarına odaklanacak

Elon Musk, çalışanlarına gönderdiği bir e-postada, şirketin önceliğinin artık Starship roketi olması gerektiğini belirtti.

SpaceX ve NASA, 30 Mayıs akşamı 22.22 itibarıyla Uluslarası Uzay İstasyonu'na yeni SpaceX Crew Dragon kapsülü ile iki astronot fırlattı.

Astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken'in içinde bulunduğu Crew Dragon, yine SpaceX'in geliştirdiği Falcon 9 roketiyle Florida'daki fırlatma merkezinden gökyüzüne doğru süzüldü.

SpaceX'in yeniden kullanılabilir olarak tasarladığı Falcon 9 roketi ise, Crew Dragon kapsülünü uzay boşluğuna bıraktıktan sonra yeniden Dünya'ya dönerek, okyanustaki drone gemisine iniş yaptı.

SpaceX, bu fırlatma görevinden yalnızca birkaç gün sonra yine Falcon 9 roketi ile 60 Starlink internet uydusunu yörüngeye gönderdi.

ELON MUSK: ARTIK HEDEFİMİZ STARSHIP

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce yörüngeye ve ardından da Mars'a taşımak üzere tasarlanıyor.

2021 yılında ilk görevine çıkacak Starship, o zamana kadar birçok test aşamasından geçecek. Ancak bu testlerde zaman zaman yaşanan aksaklıklar, bazı zaman kayıplarına yol açıyor.



Elon Musk, söz konusu aksaklıkları en aza indirmek ve Starship roketini zamanında yetiştirebilmek için hedefin buraya kaymasını istiyor.

Musk, şirket çalışanlarına attığı bir e-postada, SpaceX’in en büyük önceliğinin Starship olmasını istedi.

Elon Musk'ın bu kararı, şirketin diğer görevleri aksatacağı anlamına gelmiypr. Crew Dragon kapsülüyle uzay istasyonuna astronot gönderen SpaceX, şimdi de astronotları yeniden Dünya'ya geri getirebilmek için çalışmalar yürütüyor.

Ayrıca bu yıl içinde yine Starlink uydularını fırlatmaya devam edecek şirket, uydu internet ağını da genişletecek.