SpaceX, Dragon kargo mekiğini Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlattı

SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ikmal seferi yapacak kargo mekiğini uzaya gönderdi.

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, NASA için Uluslararası Uzay İstasyonu'na yeni bir kargo mekiği fırlattı.

Yaklaşık 3,3 ton ihtiyaç ve deney malzemesi ile donanımlar taşıyan mekik, Kennedy Uzay Merkezi'nden Falcon 9 roketi ile yola çıktı.

Mekiğin taşıdığı donanımlar arasında istasyonun elektrik şebekesine eklenecek iki yeni güneş enerjisi paneli de bulunuyor. Bu panellerin, istasyonun enerji üretimini yüzde 30'a kadar artırması bekleniyor.

YARIN İSTASYONA ULAŞACAK

Dragon kargo mekiğinin, 5 Haziran'da istasyona demirlemesi ve daha sonra malzemelerin istasyona indirilmesi planlanıyor.

SpaceX, kargo mekiğini uzay istasyonuna fırlattı - VİDEO

Mekik, istasyona ulaştığında, SpaceX'in ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) adına gerçekleştirdiği 22'nci ikmal seferi tamamlanmış olacak.

Öte yandan söz konusu görev, SpaceX'in 2021'deki 17. fırlatması olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl boyunca 27 fırlatmaya imza atan şirket, bu yıl sonuna kadar 40 fırlatma gerçekleştirme yolunda ilerliyor.

NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı'nın ortak projesi uzay istasyonunda, farklı ülkelerden 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

(Görsel: Dragon kargo aracı, fırlatılmadan önce Florida’daki fırlatma rampasında Falcon 9'a yerleştiriliyor.)