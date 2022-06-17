SpaceX, Elon Musk'ı eleştiren çalışanlarını işten kovdu

SpaceX, Elon Musk'ı "dikkat dağıtıcı" olarak tanımlayan ve çeşitli eleştirilerde bulunan çalışanlarını işten çıkardı.

Özellikle son haftalarda Elon Musk, Twitter'ı satın almasıyla gündeme geliyor ve sık sık Twitter üzerinden açıklamalarda bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde bir grup SpaceX çalışanı, yöneticilere gönderdikleri bir mektupta, gösterişli milyarder Elon Musk'ı "dikkati dağıtan ve utanç kaynağı" olarak niteledi.

"Utanıyoruz"

Herhangi bir tartışmayı öne çıkarmayan mektupta, "Elon'un kamusal alandaki davranışı, özellikle son haftalarda bizim için sık sık dikkatimizi dağıtan ve utandıran bir davranış oldu." ifadeleri yer aldı.

Musk, 2016'da özel bir jette bir uçuş görevlisine cinsel tacizde bulunduğu yönündeki suçlamayı reddetmiş ve Twitter üzerinden alaycı açıklamalarda bulunmuştu.

Bir SpaceX çalışanı, Musk için "Söylediği bir şeyin başkalarını nasıl etkileyebileceğini çoğu zaman anlamıyor." dedi.

SpaceX, mektubu yazan çalışanları kovdu

New York Times'ın cuma günü bildirdiğine göre SpaceX, CEO Elon Musk'ın davranışını eleştiren bir açık mektup yazıp, dağıtan çalışanlarını kovdu. Öte yandan, kaç kişinin işine son verildiği henüz bilinmiyor.

SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell, “Şirketteki binlerce insana istenmeyen e-postalar atıp mesai sırasında mektup imzalamalarını ve desteklenmeyen anketleri doldurmalarını istemek kabul edilemez.

Lütfen SpaceX’in misyonuna odaklanmaya devam edin ve zamanınızı işinizi en iyi şekilde yapmak için kullanın. Bizi Mars’a götürecek olan şey bu.” açıklamasını yaptı.