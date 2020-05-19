SpaceX, fırtına nedeniyle Starlink görevini erteledi

SpaceX, tropikal fırtına nedeniyle Starlink internet uydularının 8. fırlatma görevini iptal ettiğini duyurdu.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, her fırlatmada 60 adet Starlink uydusunu yörüngeye yerleştiriyor.

Uydular, yörüngeye yerleşene kadar parlak ışık treni şeklinde Dünya'dan da gözlemlenebiliyor.

Ancak uyduların her fırlatma görevinde işler beklenildiği gibi gitmiyor. Starlink uydularının 8. fırlatma görevi, geçtiğimiz pazar günü yapılacaktı. Ancak şirket, söz konusu görevi pazartesi gününe ertelemişti.

Dün yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle fırlatmanın bugün yapılması planlanıyordu. Ancak şirketin önüne bu sefer büyük bir engel çıktı: Arthur Kasırgası

27 MAYIS'TAN SONRA FIRLATILACAK

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletini etkisi altına alan yılın ilk kasırgası Arthur, bu hafta boyunca yağmur ve şiddetli rüzgar şeklinde etkisini gösterecek. Bu nedenle SpaceX, ertelenen görevi hemen gerçekleştirmeyi düşünmüyor.

27 Mayıs'ta NASA astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonuna götürecek Crew Dragon kapsülünün uçuşuna odaklanan SpaceX, Starlink görevinin bu tarihten sonra yapılacağını duyurdu.