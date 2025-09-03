Abone ol: Google News

SpaceX, küresel internet için 28 Starlink uydusu daha fırlattı

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, küresel internet sağlama hedefi doğrultusunda Cape Canaveral'dan gerçekleştirdiği başarılı bir fırlatmayla yörüngeye 28 yeni Starlink uydusu daha gönderdi.

Yayınlama Tarihi: 03.09.2025 09:53
SpaceX, Florida'daki Cape Canaveral'dan gerçekleştirdiği başarılı bir görevle yörüngeye 28 yeni Starlink uydusu daha yolladı.

Bu görev, şirketin Dünya'nın hemen hemen her yerinde hızlı interneti erişilebilir kılma çabasının son adımı oldu.

YÖRÜNGEDEKİ UYDU SAYISI 9 BİN 600'Ü AŞTI

Bu son fırlatmayla birlikte SpaceX, 2019'dan bu yana yörüngeye gönderdiği toplam Starlink uydusu sayısını 9 bin 600'ün üzerine çıkardı.

Bu uyduların 8 bin 200'den fazlası hala aktif olarak hizmet veriyor.

YENİDEN KULLANILABİLİR ROKET BAŞARISI

Görevde kullanılan Falcon 9 roketinin ilk kademesi, bu görevden önce 22 başarılı uçuş gerçekleştirmişti.

Güçlendirici, bu görevini de tamamladıktan sonra okyanustaki bir insansız platforma sorunsuz bir şekilde iniş yaparak yeniden kullanılabilir roketlerin başarısını bir kez daha kanıtladı.

