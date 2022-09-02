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    SpaceX, NASA ile 1.4 milyar dolarlık sözleşme imzaladı

    SpaceX, önümüzdeki yıllarda Uluslararası Uzay İstasyonu’na astronot ve kargo göndermek için, NASA ile 1.4 milyar dolarlık bir sözleşmeye daha imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2022 - 13:48
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 14:05
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    SpaceX, NASA ile 1.4 milyar dolarlık sözleşme imzaladı

    SpaceX ve NASA, 30 Mayıs 2020 akşamı Uluslarası Uzay İstasyonu'na yeni SpaceX Crew Dragon Kapsülü ile iki astronot fırlattı.

    Astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken'in içinde bulunduğu Crew Dragon, yine SpaceX'in geliştirdiği Falcon 9 roketiyle Florida'daki fırlatma merkezinden  gökyüzüne doğru süzüldü.

    SpaceX'in ilk insanlı seferi olan uçuş, aynı zamanda NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından bu yana, ABD topraklarından gerçekleştirdiği ilk insanlı uzay seferi olma özelliği taşıyor.

    2011'de Space Shuttle programını sonlandırmak zorunda kalan NASA, bu tarihten itibaren astronotlarını ve diğer uzay ortaklarını Rusya'nın Soyuz kapsülleriyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyordu.

    Ancak NASA, SpaceX ile yaptığı anlaşma sonucunda Rusya'ya para ödemekten kurtuldu ve astronotlarını kendi topraklarından fırlatmaya başladı.

    crew

    NASA ve SpaceX yine anlaştı

    Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), dünyanın en zengin  insanı olan Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX ile 1.4 milyar dolar değerinde yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

    NASA'nın mevcut sözleşmesi kapsamında, SpaceX'in Crew Dragon uzay aracı ve yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketi, uzay istasyonuna dört astronot gönderecekti.

    Yeni ortaklık ile SpaceX, bu görevlere ek olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na beş kez daha astronot gönderecek.


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