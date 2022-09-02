SpaceX, NASA ile 1.4 milyar dolarlık sözleşme imzaladı

SpaceX'in ilk insanlı seferi olan uçuş, aynı zamanda NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından bu yana, ABD topraklarından gerçekleştirdiği ilk insanlı uzay seferi olma özelliği taşıyor.

2011'de Space Shuttle programını sonlandırmak zorunda kalan NASA, bu tarihten itibaren astronotlarını ve diğer uzay ortaklarını Rusya'nın Soyuz kapsülleriyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyordu.

Ancak NASA, SpaceX ile yaptığı anlaşma sonucunda Rusya'ya para ödemekten kurtuldu ve astronotlarını kendi topraklarından fırlatmaya başladı.

NASA ve SpaceX yine anlaştı

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX ile 1.4 milyar dolar değerinde yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

NASA'nın mevcut sözleşmesi kapsamında, SpaceX'in Crew Dragon uzay aracı ve yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketi, uzay istasyonuna dört astronot gönderecekti.

Yeni ortaklık ile SpaceX, bu görevlere ek olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na beş kez daha astronot gönderecek.