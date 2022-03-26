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    SpaceX, 'Özgürlük' adını verdiği aracı uzay istasyonuna fırlatacak

    SpaceX, gelecek ay Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) fırlatılacak yeni uzay aracına "Freedom (özgürlük)" adını verdi.
    • AA
    • 26.03.2022 - 12:28
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    SpaceX, 'Özgürlük' adını verdiği aracı uzay istasyonuna fırlatacak

    NASA astronotu Kjell Lindgren, SpaceX mürettebatının uzaya ayak basan ilk ABD'li astronot Alan Shepard anısına yeni uzay aracı "Crew Dragon'a "Freedom" adını verdiğini duyurdu.

    Lindgren, Shepard'ın insanlı uzay uçuşunu Freedom 7 uzay aracı ile yaptığına işaret ederek "Yeni nesle 'Özgürlük' getirmekten onur duyuyoruz." dedi.

    ABD'li astronot Lindgren, "Crew-4" mürettebatının, uzaya Crew Dragon Freedom kapsülüyle taşınacağını kaydetti.

    ÜÇ ASTRONOTU İSTASYONA GÖNDERECEK

    Bu kapsamında, iki Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve bir Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu uzay istasyonuna gönderilecek.

    crew dragon

    Astronotlarını uzaya taşıyacak yeni kapsülü "Crew Dragon", 19 Nisan'da Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak.

    Crew-4 görevinin deneme uçuşuyla birlikte, SpaceX'in NASA için gerçekleştireceği 6'ncı uzay uçuşu olacağı belirtiliyor.

    SpaceX astronotları, daha önce de uzay araçlarına Endeavor (gayret), Resilience (direnç) ve Endurance (dayanıklılık) gibi isimler de vermişti.


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