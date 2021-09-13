SpaceX, sivil astronotları uzaya fırlatacak

SpaceX'in Inspiration4 görevinin mürettebatı, 15 Eylül'de gerçekleşmesi plananlanan uçuş için hazırlıkları tamamladı.

ABD'li uzay şirketi SpaceX; Inspiration4 görevi kapsamında, profesyonel astronot olmayan insanlarla dolu bir uzay gemisini yörüngeye fırlatmaya hazırlanıyor.

Uzaya çıkacak dört kişilik ekip; bir milyarder, bir doktor asistanı, bir mühendis ve bir bilim adamından oluşuyor.

SpaceX'le astronotluk eğitimlerini tamamlayan ekip, Falcon 9 roketinin onları yörüngeye taşımak için beklediği Kennedy Uzay Merkezi'ne doğru yola çıktı.

FIRLATMA 15 EYLÜL'DE

Fırlatmanın 15 Eylül'de gerçekleşmesi planlanıyor, fakat hava şartları veya diğer koşulların tehlikeli hale getirmesi uçuşun ertelenmesine neden olabilir.

Ekibin astronotluk eğitimi, SpaceX'in Kaliforniya'ya bağlı Hawthorne'daki tesislerinde gerçekleştirildi.

Bu ekip, daha önce yörüngeye çıkmış tüm ekiplerden farklı olarak, olağandan çok daha kısa süreye sıkıştırılmış ve alışılmadık derecede yoğun bir eğitim programından geçti.

YOLCULUK 3 GÜN SÜRECEK

Ekibin içerisinde yer alacağı Crew Dragon kapsülü, 3 gün boyunca Dünya yörüngesinde dolandıktan sonra yeryüzüne geri inecek.

Mürettebat, bilimsel araştırma için veri toplayacak ve eşsiz manzaranın tadını çıkaracak.