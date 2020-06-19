SpaceX, Starlink hizmetini deneyecek katılımcılar arıyor

SpaceX, Starlink uydu internet hizmetini denemek için katılımcılar aradığını açıkladı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, toplamda 42 bin Starlink uydusunu önümüzdeki yıllarda uzaya fırlatarak bütün dünyaya uydudan internet bağlantısı sağlamayı planlıyor.

Tamamı 10 milyar dolara mal olacak dev projede şu anda yüzlerce uyduyu yörüngeye gönderen şirket, yavaş yavaş test aşamalarına geçiyor.

TEST KULLANICILARI ARANIYOR

SpaceX, düşük yörüngedeki internet hizmeti Starlink'in beta testleri için katılımcılar aradığını ilan etti.

Starlink'in web sitesine giren kullanıcılar, daha sonra e-mail adresi ve yaşadığı ülke gibi bilgileri girerek, servis kullanılabilirliği hakkında yeni haberlere erişebiliyor.

TESTLER BU YAZ BAŞLIYOR

SpaceX, gerekli bilgileri dolduran kullanıcılara şu ifadeleri içeren bir e-posta gönderiyor:

"Starlink, erişimin yetersiz ve pahalı olduğu ya da hiç bulunmadığı bölgelere yüksek hızlı geniş bant internet sağlamak için hayata geçirildi. Yüksek enlemlerden başlayarak bu yaz itibarıyla kapalı beta testlerinin ve sonrasında açık beta testlerinin başlaması bekleniyor.

Bize posta kodunuzu verdiyseniz, bölgenizde beta testi fırsatları olduğunda e-posta ile sizi bilgilendireceğiz. Bu esnada genel hizmet erişimine ve gelecek Starlink fırlatmalarına dair sizinle güncel bilgiler paylaşmayı sürdüreceğiz."

Beta testi için kabul edilen kullanıcılara, en iyi uydu sinyali için düz uydu antenine benzeyen bir kullanıcı terminali gönderilecek.

Starlink'in, bu yıl sonunda Amerika ve Kanada'da ticari faaliyetlerine başlaması ve 2021'de genişleyerek dünyanın geri kalanına hizmet sunması bekleniyor.

SpaceX'in, 25 ile 35 milisaniye arasında değişen gecikme süreleriyle 1Gbps'ye varan indirme hızı sunması bekleniyor. Ancak internet hizmetinin ücreti hakkında henüz açıklama yok.