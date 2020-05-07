SpaceX, Starship roketinin ateşleme testini yaptı

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in personel taşıyıcı Starship mekiğinde, SN4 modeli prototipinin ilk ateşleme testi gerçekleşti.

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce Ay yörüngesine ve ardından da Mars'a taşımak üzere tasarlanıyor.

Üretim esnasında birçok değişikliğe uğrayan aracın yapımında ise paslanmaz çelik kullanılıyor.

2021 yılında ilk görevine çıkacak Starship, o zamana kadar birçok test aşamasından geçecek. Şirket bu testleri, Starship'in prototip sürümleriyle gerçekleştiriyor.

İLK ATEŞLEME TESTİ YAPILDI

Starship uzay aracının ilk ateşleme testi, başarılı bir şekilde gerçekleşti. Teksas eyaletinin güneyindeki tesislerde gerçekleştirilen ateşleme testinde, mekiğin "Raptor" adı verilen motoruna "statik ateş" verildi.

Şirket CEO'su Elon Musk, gelişmeyi kişisel Twitter hesabından yaptığı "Starship statik ateşten geçti" paylaşımıyla duyurdu.

UÇUŞ TESTLERİ BAŞLAYACAK

Ateşleme testinin tamamlanmasının ardından mekiğin, ilk insansız uçuş testinin yapılması planlanıyor. Uçuş testinde Starship'in, atmosferde 20 kilometre dikey mesafe kat etmesi hedefleniyor.

Starship son haline geldiğinde, 6 motorlu ve 100 yolcu kapasiteli bir uzay gemisi olacak. 31 motorlu "Super Heavy" roketiyle uzaya fırlatılması planlanan mekik, NASA'nın Ay, Mars ve derin uzay keşif projelerinde kullanılacak.

STARSHIP YENİDEN KULLANILABİLECEK

SpaceX, Starship'in bir uçak gibi yeniden havalanıp inebilecek ticari bir uzay aracı olarak kullanılmasını umuyor. Şirketin şu andaki hedefi ise Starship'i 2021 yılına kadar ticari uçuşlara tamamen hazır hale getirmek.