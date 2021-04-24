SpaceX tarafından dün fırlatılan astronotlar uzay istasyonuna ulaştı

SpaceX, Crew-2 görevi ile birlikte Falcon 9 roketiyle 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatmıştı. Yaklaşık 24 saatin ardından kapsül, uzay istasyonuna kenetlendi.

SpaceX, geçtiğimiz yıl kasım ayında NASA'dan Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) Soichi Noguchi'yi Crew-1 görevi ile uzay istasyonuna fırlatmıştı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay şirketi, Türkiye saati ile dün 12.49'da ise Crew-2 görevini gerçekleştirdi.

Söz konusu görevle birlikte Crew Dragon kapsülü; NASA'dan Shane Kimbrough ve Megan McArthur, JAXA'dan (Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı) Akihiko Hoshide ve ESA'dan (Avrupa Uzay Ajansı) Thomas Pesquet uzay istasyonuna fırlatıldı.

ASTRONOTLARI TAŞIYAN KAPSÜL İSTASYONA ULAŞTI

Astronotları taşıyan Crew Dragon kapsülü, yaklaşık 24 saat süren yolculuğun ardından bugün TSİ 12.15 itibarıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi.

Öte yandan, SpaceX'in ilk görevinde gönderdiği Crew-1 ekibi hala uzay istasyonunda bulunuyor. Ancak yeni ekibin gelmesiyle bu astronotlar ay sonunda Dünya'ya geri dönecek.