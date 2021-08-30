SpaceX, uzay istasyonuna avokado, limon ve dondurma gönderdi

SpaceX'in kargo gemisi Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı. Uzaya gönderilen malzemeler arasında avokado, limon ve dondurma da bulunuyor.

ABD’li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yeni araçlar fırlatmaya devam ediyor.

Şirket, yaklaşık 2,17 ton deney malzemesi ve donanım taşıyan Dragon kargo mekiğini Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlattı.

Uzaya gönderilen malzemeler arasında avokado, limon ve dondurma ile deney amaçlı kullanılacak karıncalar ve tuzlu su karidesleri de yer aldı.

SpaceX'in kargo kapsülü uzay istasyonuna fırlatıldı - VİDEO

Ayrıca, uydu ve onarım işlerinde kullanılmak üzere Japon şirketi Gitai Inc tarafından üretilen bir robotik kol da uzaya gönderildi.

Kargo mekiğinin bugün istasyona ulaşması bekleniyor. İkmal seferi, SpaceX'in ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) adına gerçekleştirdiği 23'üncü sefer olacak.

