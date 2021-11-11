SpaceX, uzaya 4 astronot gönderdi

SpaceX, 4 astronottan oluşan yeni bir ekibi Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gönderdi.

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaklaşık 6 ay kalacak yeni astronot ekibini taşıyacak uzay aracını bu gece yarısı ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlattı.

'Crew-3' ismi verilen uçuşta, 3 Amerikalı 1 Alman olmak üzere 4 astronot yer aldı.

24 SAAT İÇİNDE UUİ'YE ULAŞMASI BEKLENİYOR

NASA'nın uçuş ekibinde yer alan 44 yaşındaki Raja Chari'nin uzaya giden Hint asıllı beşinci astronot olduğu, daha önce ABD Hava Kuvvetlerinde pilot olarak görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.

NASA mürettebatının, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılan bir kapsül ile yaklaşık 24 saat içinde UUİ'ye ulaşması bekleniyor.

ASTRONOTLAR BEBEK BEZİ KULLANDI

SpaceX'in NASA'nın 4 astronotunu taşıyan kapsülü, pazartesi günü Florida açıklarındaki Meksika Körfezi'ne güvenli şekilde inmişti.



Kapsülde yaşanan tuvalet sorunu nedeniyle astronotların 8 saatlik iniş yolculuğunda bebek bezi kullanmak zorunda kaldıkları bildirilmişti.