SpaceX yeni özelliğini tanıttı: Baz istasyonları tarih oluyor! SpaceX, artık baz istasyonlarının olmadığı yerlerde bile kullanıcıların telefondan arama yapabilme, mesaj atabilme ve internete bağlanabilmesine olanak tanıyacak.

ensonhaber.com

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

SpaceX'in alçak dünya yörüngesinde 12 bin Starlink uydusunu konuşlandırma izni var ve şirket, buna ek olarak yaklaşık 30 bin uydu için izin başvurusu yaptı.

Tüm bunlar göz önüne alındığında, gelecekte yörüngedeki Starlink uydu sayısının hızla artacağını söyleyebiliriz.

Starlink ile baz istasyonları tarih oluyor

SpaceX, uydu aracılığıyla akıllı telefonlara hücresel bağlantı sunmayı planlayan "Starlink Direct to Cell" hizmetini tanıttı.

Direct to Cell, gökyüzünü görebildiğiniz her yerde mevcut telefonlarla çalışabiliyor. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, baz istasyonlarının olmadığı yerlerde bile telefondan arama yapabilecek ve internete bağlanabilecek.

Yeni uydular baz istasyonu görevi görecek

Direct to Cell özelliğinin çalışabilmesi için uzaya yeni Starlink uyduları fırlatılacak. Bu uydular, uzayda bir cep telefonu kulesi gibi görev yapacak gelişmiş antenler kullanacak.

Direct to Cell özelliğinin kademeli olarak kullanıma açılacağı ifade ediliyor. Paylaşılan bilgilere göre 2024 yılında mesajlaşma, 2025’te ise sesli görüşme sağlanabilecek.

Bu özelliğin kullanıma sunulmasının ardından en ihtiyaç duyulan anlarda telefonun çekmemesi gibi sorunlar ortadan kalkacak.