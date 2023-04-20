SpaceX’in fırlattığı Starship roketi test uçuşundan 4 dakika sonra patladı ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in fırlattığı Starship roketi test uçuşuna başlamasından 4 dakika sonra patladığı anlar kameraya yansıdı.

İHA

Tarihin en büyük ve en güçlü roketi olan SpaceX Starship, bugün Türkiye saati ile 16:30 sularında Starbase istasyonundan fırlatıldı.

Şimdiye kadar yapılan en güçlü rokete sahip uzay aracı, NASA’nın Ay roketinden yaklaşık 2 kat güçlü. Daha önce uzay aracının Mars ve Ay’a inmesi öngörülen kısmına ait denemeler başarılı olmuştu.

Bu kez fırlatma, onu atmosferden çıkaracak roketle birlikte gerçekleştirildi. Toplam yüksekliği 119 metre olan Starship'in büyük itki roketi kısmında 33 motor bulunuyor.

Starship Dünya'nın çevresinde bir tam tur tamamlayıp Hawaii yakınlarında gezegenin atmosferine yeniden girmesi bekleniyordu.

Fırlatmadan 4 dakika sonra patladı

Ancak başarılı bir fırlatma sekansı ile havalanmış olsa da yörüngeye ulaşmadan havada infilak etti.

Starship roketi test uçuşuna başlamasından 4 dakika sonra patladığı anlar kameraya yansıdı.

Elon Musk'tan açıklama

SpaceX’in sahibi Elon Musk, patlamanın ardından yaptığı açıklamada, SpaceX ekibini tebrik ederek, birkaç ay içinde yapılacak olan bir sonraki test uçuşu için çok şey öğrendiğini aktardı.

"Bugünkü test Starship'ingüvenilirliğini artırmamıza yardımcı olacak"

SpaceX tarafından yapılan açıklamada ise, “Ekipler verileri incelemeye ve bir sonraki uçuş testimiz için çalışmaya devam edecek. Bunun gibi bir testte başarı öğrendiklerimiz ile sağlanır. SpaceX yaşamı çok gezegenli hale getirmeye çalışırken, bugünkü test Starship'in güvenilirliğini artırmamıza yardımcı olacak. Starship'in heyecan verici ilk uçuş testi için tüm SpaceX ekibini tebrik ediyoruz” denildi.