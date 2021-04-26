SpaceX'in son görevinde uzay çöpü tehlikesi yaşandı

SpaceX'in NASA astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu’na cumartesi günü başarıyla ulaştırdığı Crew-2 görevinde, uzay çöpü gerilimi yaşandığı ortaya çıktı.

Son yıllarda, uzayda bulunan enkazlar oldukça büyük bir sorun haline gelmeye başladı.

Günümüzde uzayda yaklaşık 2 bin tane aktif çalışan uydu var, ancak şu anda uzayda bulunan 3 bine yakın uydu kullanılamaz halde.

Ayrıca bu uydulara 15 bin küçük parça ve 150 bin izi sürülemeyen enkaz parçası eşlik ediyor.

SPACEX GÖREVİNDE UZAY ÇÖPÜ TEHLİKESİ

Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX, Crew-2 görevi kapsamında 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatmıştı. Cuma günü fırlatılan astronotlar, cumartesi günü istasyona ulaştı. Ancak, yaklaşık 24 saat süren yolculuk sırasında uzay çöpü tehlikesi yaşandı.

Fırlatmanın hemen ardından bir parça uzay çöpünün, astronotların içinde bulunduğu Crew Dragon kapsülüne beklenmedik bir şekilde yaklaşması, SpaceX yetkililerini alarma geçti.

Uzay aracının çöp parçasıyla karşılaşması, 4 kişilik mürettebatın yorucu fırlatmanın ardından uyumaya hazırlandığı anda yaşandı.

ASTRONOTLARA UYARI

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan SpaceX merkezinde görevli araştırmacılar, mürettebatı bir parça uzay enkazının, kapsülün önünden geçeceğine dair uyardı.

SpaceX araştırmacısı Sarah Gilles, astronotları yaklaşık 20 dakika önce haberdar etti.

Gilles mürettebata, "Derhal astronot kıyafetlerini giymeniz ve kendinizi koltuklara bağlama işlemine başlamanız gerekiyor." dedi.

UZAK MESAFEDEN GEÇTİ

Karşılaşma anı yaklaşırken Gilles, telsizle Crew-2 astronotlarına yeniden seslendi ve enkaz parçasının uzay aracına beklenenden daha uzak bir mesafeden geçtiğini bildirdi. Böylece uzayda olası bir kaza başlamadan bitmiş oldu.

UZAY ÇÖPLERİ BÜYÜK SORUN

Bilim insanları, Dünya yörüngesinde eski uzay araçlarının kalıntılarının oluşturduğu enkazın giderek artmasından endişe duyuyor.

Önümüzdeki yıllarda, geniş kapsama alanı elde etmek ve düşük gecikmeli telekomünikasyon ve izleme hizmetleri sunmak üzere bu uyduların sayısı giderek artacak.

Bu da gelecekteki uzay görevlerinda daha fazla tehlikenin yaşanabileceğini gösteriyor.