SpaceX'in Starlink fırlatma görevi iptal edildi

SpaceX'in dün akşam gerçekleşmesi planlanan Starlink internet uydularının fırlatma görevi, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi

Geçtiğimiz haftalarda Crew Dragon kapsülüyle NASA astronotlarını Uluslararası uzay İstayonu'na gönderen SpaceX, yeni görevlerine hız kesmeden devam ediyor.

Astronot fırlatma görevinden hemen sonra, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 uyduyu daha uzaya yollayan şirket, dün akşam yeni bir fırlatma daha planlıyordu.

GÖREV ERTELENDİ

SpaceX'in 10. Starlink uydu fırlatma görevi, dün akşam Türkiye saati ile 19.00'da gerçekleşecekti. Ancak fırlatmadan yaklaşık 1 saat önce fırtına bulutları, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nin etrafında belirdi.

Şirket, her ne kadar görevi o anda iptal etmeyip biraz daha beklese de sonuç alamadı ve görevi iptal etmek zorunda kaldı.

Falcon 9 roketi ile fırlatılacak uydular, SpaceX'in 2020'deki 8. Starlink görevi olacaktı.

YENİ TARİH AÇIKLANMADI

SpaceX'ten yapılan açıklamada, fırlatma görevi için yeni bir tarih belirleneceği belirtilse de bu tarih henüz açıklanmadı.

SPACEX BU YIL REKOR HEDEFLİYOR

Bugüne kadar ki en fazla roket görevini 28 fırlatış ile 2018'de gerçekleştiren SpaceX, 2020 sona ermeden bu sayıyı 35'e tamamlayarak 2018'deki rekorunu kırmak istiyor.