SpaceX'in Starlink uyduları, elektromanyetik radyasyon yayıyor Avrupalı araştırmacılar, Starlink uydularının, astronomi çalışmaları için ayrılan frekans bantlarını, "istenmeyen" elektromanyetik radyasyonla kirlettiğini söylüyor.

AA & Ensonhaber

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

Şirket, şu anda 4 binden fazla Starlink uydusunu yörüngeye fırlattı ve binlercesini daha fırlatmayı planlıyor.

Radyasyon yayıyorlar

Avrupa Güney Gözlemevi (ESO) tarafından yayınlanan raporda, Starlink uydularındaki elektronik cihazların, 110 ile 188 megahertz arası radyo bantlarına radyasyon "sızdırdığını" ortaya koydu.

Söz konusu uyduların 10,7 ile 12,7 gigahertz arası frekanslarda kullanıldığı belirtilen raporda, kendi frekans bantları dışına yayılarak elektromanyetik kirliliğe yol açtığı kaydedildi.

Starlink uydularının radyasyon sızdırdığı bantların, Uluslararası Telekomünikasyon Sendikası tarafından astronomi çalışmalarına tahsis edilmiş 150,05 ve 153 megahertz arası bantları da kapsadığı biliniyor.

Düşük Frekans Sırası (LOFAR) ağının kullanıldığı araştırmada, SpaceX'e ait olan 68 Starlink uydusundan 47'sinde "istenmeyen" radyasyon "sızıntısı" oluştuğu gözlemlendi.

Gözlemleri olumsuz etkileyebilir

Araştırmacılara göre "istenmeyen" sebeplerden ortaya çıkan radyasyon, astronomi gözlemlerini olumsuz etkileyebilir.

Radyasyonun sızıntısı sorunun SpaceX'e iletildiğini ve şirketin çözüm için çalışmalara başladığını belirtiliyor.