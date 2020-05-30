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- SpaceX’in Starship prototipi test sırasında patladı
SpaceX’in Starship prototipi test sırasında patladı
- İHA
- 30.05.2020 - 10:58
SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce yörüngeye ve ardından da Mars'a taşımak üzere tasarlanıyor.
Üretim esnasında birçok değişikliğe uğrayan aracın yapımında ise paslanmaz çelik kullanılıyor.
2021 yılında ilk görevine çıkacak Starship, o zamana kadar birçok test aşamasından geçecek. Şirket bu testleri, Starship'in prototip versiyonlarıyla gerçekleştiriyor.
TEST SIRASINDA YİNE PATLADI
Elon Musk’a ait SpaceX şirketinin Starship roketinin dördüncü prototipi Teksas’ta bulunan tesislerde yapılan test sırasında infilak etti.
SpaceX’in Mars ve Ay’a insan göndermek için geliştirdiği roketin prototip sürümünde meydana gelen patlamanın sebebi ise henüz bilinmiyor.
SpaceX’in prototipi infilak etti
DAHA ÖNCE DE PATLAMIŞTI
Starship'in ilk protopi MK1 roketi, geçtiğimiz aralık ayında gerçekleştirilen basınç testinde yine patlamıştı. Ayrıca şirket, 2 ay önce gerçekleştirdiği yeni bir basınç testinde daha prototip aracını kaybetmişti.
Şirketin geçtiğimiz nisan ayında yaptığı basınç testleri esnasında da yine bir patlama meydana gelmişti.