SpaceX’in Starship prototipi test sırasında patladı

SpaceX’in dev roketi Starship'in prototipi SN4 test sırasında büyük bir patlamayla infilak etti.

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce yörüngeye ve ardından da Mars'a taşımak üzere tasarlanıyor.

Üretim esnasında birçok değişikliğe uğrayan aracın yapımında ise paslanmaz çelik kullanılıyor.

2021 yılında ilk görevine çıkacak Starship, o zamana kadar birçok test aşamasından geçecek. Şirket bu testleri, Starship'in prototip versiyonlarıyla gerçekleştiriyor.

TEST SIRASINDA YİNE PATLADI

Elon Musk’a ait SpaceX şirketinin Starship roketinin dördüncü prototipi Teksas’ta bulunan tesislerde yapılan test sırasında infilak etti.

SpaceX’in Mars ve Ay’a insan göndermek için geliştirdiği roketin prototip sürümünde meydana gelen patlamanın sebebi ise henüz bilinmiyor.

DAHA ÖNCE DE PATLAMIŞTI

Starship'in ilk protopi MK1 roketi, geçtiğimiz aralık ayında gerçekleştirilen basınç testinde yine patlamıştı. Ayrıca şirket, 2 ay önce gerçekleştirdiği yeni bir basınç testinde daha prototip aracını kaybetmişti.

Şirketin geçtiğimiz nisan ayında yaptığı basınç testleri esnasında da yine bir patlama meydana gelmişti.