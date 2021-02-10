SpaceX'in uydu internet projesi Starlink resmen kullanıma açıldı

SpaceX'in uydu ile internet bağlantısı sunma projesi Starlink resmi olarak kullanıma açıldı. İşte Starlink hizmetinin abonelik ücretleri...

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını uzaya fırlatıyor.

Geçtiğimiz günlerde 60 uydu daha fırlatan ve yörüngedeki Starlink sayısını 1000'in üzerine çıkaran ABD'li şirket, internet hizmetini resmi olarak kullanıma açtı.

Halka açık beta programına kayıt yaptıran kullanıcılar, artık uydu internet hizmetinden faydalanabiliyor.

STARLINK ABONELİK FİYATI

Beta denemelerine geçtiğimiz senenin ekim ayında başlayan şirket, kullanıcılardan Starlink kit kurulumu için tek seferlik 499 dolar, aylık abonelik için ise 99 dolar ücret talep ediyor.

STARLINK TÜRKİYE FİYATI

Elon Musk, Starlink'in tüm dünyada aynı temel fiyat üzerinden hizmet vereceğini söylüyor.

Yani şu anda ABD, Kanada ve İngiltere'de hizmet veren Starlink'in Türkiye fiyatı da benzer seviyede olacak. Ancak SpaceX, ülkeye özel fiyat politikasına geçtiği takdirde, hizmetin fiyatı ülkemizde oldukça uygun hale gelebilir.

Starlink, şu anda 50Mb/s ila 150Mb/s arasında intertet hızları ve 20ms gecikme süresi sunuyor. Ancak yeni uyduların fırlatılması ile birlikte bağlantı hızları da artacak.

12 BİN UYDU FIRLATILACAK

Starlink uydularıyla, Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

SpaceX şirketine 10 milyar dolara mal olacak Starlink projesi için yeni uydular fırlatılmaya devam edilecek.