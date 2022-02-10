SpaceX'in uzaya gönderdiği otomobil, Dünya'dan 370 milyon km uzakta

Elon Musk, dört yıl önce Tesla Roadster modelini Falcon Heavy roketiyle uzaya fırlatmıştı. İşte aracın son konumu...

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, 2018 yılının Şubat ayında Tesla Roadster aracını ve "Starman" isimli cansız manken sürücüyü Falcon Heavy roketiyle uzaya fırlatmıştı.

Roketin havaya fırlamasından kısa bir süre sonra konuşan Elon Musk, bu görevin saçma ama bir o kadar da eğlenceli olduğunu vurgulamıştı.

ARAÇ, DÜNYA'DAN UZAKLAŞMAYA DEVAM EDİYOR

Starman ve kullandığı Tesla Roadster, günümüzde Dünya'dan 370 milyon, Mars'tan ise 320 milyon kilometre uzakta.

Zaman zaman Dünya ve Mars yörüngeleri arasında dolaşan otomobil, uzayda başıboş bir şekilde dolaşmaya devam ediyor.

İnsanlık tarihindeki en hızlı hareket eden sürücü ve otomobilin son konumunu ve gelecekteki hareketini görmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Öte yandan veriler, aracın toplamda yaklaşık 3 milyar 182 milyon kilometre yol katettiğini ve Güneş etrafında 2,6 tur attığını gösteriyor.

2035'e kadar herhangi bir gezegenin yakınından geçmeyecek aracın, bu tarihte Mars'a tekrar uğraması bekleniyor. Aracın 2047 ve 2050'de Dünya'nın birkaç milyon kilometre uzağından uçacağı varsayılıyor.

Yapılan bir çalışmaya göre, otomobilin 15 milyon yıl içinde Dünya'ya çarpma ihtimali yaklaşık yüzde 22.